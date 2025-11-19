Una casa de Nájera se incendia dos veces en cuatro días El fuego se ha repetido este miércoles después de que se produjera el pasado sábado por primera vez en una vivienda deshabitada de la calle San Jaime

En la tarde de este miércoles se ha producido un incendio en una vivienda de Nájera que, pese a lo aparatoso de las llamas, no ha provocado heridos. El fuego se ha originado en una vivienda deshabitada del número 10 de la calle San Jaime donde el pasado sábado ya se produjo otro fuego similar. La casa se encuentra en pleno casco antiguo, entre la plaza del Mercado y el alcázar de Nájera. Aunque actualmente no está habitada, meses atrás sí estuvo okupada y habitualmente es objeto de actos vandálicos.

Tanto el pasado fin de semana como este miércoles han acudido Policía Local y Bomberos del CEIS, y la calle ha sido cortada durante la intervención. Según ha informado el alcalde de Nájera, Jorge Salaverri, a Diario LA RIOJA, «es una casa que ya se incendió y parece que, con el aire, algún ascua ha revivido el incendio». Salaverri ha avanzado que desde el Consistorio najerino intentarán declarar en ruina el inmueble, para así poder proceder a su derribo y evitar futuros problemas.

