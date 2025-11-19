LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vivienda incendiada en la calle San Jaime de Nájera, el pasado sábado (izquierda) y este miércoles (derecha) L.R.

Una casa de Nájera se incendia dos veces en cuatro días

El fuego se ha repetido este miércoles después de que se produjera el pasado sábado por primera vez en una vivienda deshabitada de la calle San Jaime

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:11

Comenta

En la tarde de este miércoles se ha producido un incendio en una vivienda de Nájera que, pese a lo aparatoso de las llamas, no ha provocado heridos. El fuego se ha originado en una vivienda deshabitada del número 10 de la calle San Jaime donde el pasado sábado ya se produjo otro fuego similar. La casa se encuentra en pleno casco antiguo, entre la plaza del Mercado y el alcázar de Nájera. Aunque actualmente no está habitada, meses atrás sí estuvo okupada y habitualmente es objeto de actos vandálicos.

Tanto el pasado fin de semana como este miércoles han acudido Policía Local y Bomberos del CEIS, y la calle ha sido cortada durante la intervención. Según ha informado el alcalde de Nájera, Jorge Salaverri, a Diario LA RIOJA, «es una casa que ya se incendió y parece que, con el aire, algún ascua ha revivido el incendio». Salaverri ha avanzado que desde el Consistorio najerino intentarán declarar en ruina el inmueble, para así poder proceder a su derribo y evitar futuros problemas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se vende clásico de la noche logroñesa por 400.000 euros
  2. 2 Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa
  3. 3

    Aparecen dos mastines en la N-120 de Nájera y «nadie hizo nada»
  4. 4

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  5. 5 Detenidos dos menores por la oleada de robos en trasteros del barrio de El Campillo de Logroño
  6. 6 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  7. 7 La llegada de miembros de Vinea abre en canal el PR al provocar un nuevo cisma
  8. 8 Marqués de Murrieta, mejor bodega de Europa y tercera del mundo
  9. 9

    Sonoco plantea un ERTE para la fábrica de Mivisa de Aldeanueva de Ebro
  10. 10 Salud activa un punto de vacunación sin cita previa ante el incremento temprano de la gripe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Una casa de Nájera se incendia dos veces en cuatro días

Una casa de Nájera se incendia dos veces en cuatro días