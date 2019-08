Cs y Cambia Nájera, en contra de adjudicar a JIG la gestión de las piscinas climatizadas Sala de spinning del complejo deportivo najerino. / Félix Domínguez A pesar de los votos negativos de ambos grupos, la propuesta de la mesa de contratación saldrá adelante en el pleno con el apoyo del PP FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Martes, 27 agosto 2019, 08:19

La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Nájera abordó ayer la propuesta de la mesa de contratación para adjudicar a la empresa JIG la gestión del complejo deportivo najerino de las piscinas climatizadas, al haber conseguido la mayor puntuación. El asunto será aprobado en el pleno ordinario de mañana.

Según informó el alcalde de la ciudad, Jonás Olarte, la propuesta de la mesa fue ratificada por los dos grupos que forman el equipo de Gobierno (PSOE y PR) y por el PP. Los otros dos grupos de la oposición -Ciudadanos y Cambia Nájera- optaron por no sumarse al refrendo.

El alcalde explicó que el argumento de Ciudadanos para justificar su voto negativo fue que «desconocía los costes del servicio y la cantidad que se recaudaba de los usuarios». Olarte precisó que «si no lo saben es porque no se han interesado por ello» y recordó que cuando no tenían representación en el Consistorio, en la anterior legislatura, «vinieron al Ayuntamiento para conocer el expediente y el contrato del servicio y estuvieron en la sala de juntas examinándolo». Agregó que «si actualmente no lo conocen es porque no se han interesado por ello y no han acudido al Ayuntamiento, porque éste está abierto para todos y pueden venir a consultar». Por lo que respecta a Cambia Nájera, Olarte indicó que su argumento para votar en contra fue «la petición de que el servicio sea remunicipalizado», algo que, según aseguró el alcalde, «por el momento no se puede hacer, ya que por el número de habitantes que tiene Nájera, el servicio de piscina climatizada no es un servicio obligatorio». Aludía, de esta forma, a la Ley de Régimen Local, «en la que -insistió- no figura ese servicio como obligatorio», por lo que «es muy complicado hacer municipal un servicio que no estamos obligados a dar».

Cambia Nájera pide que el servicio sea remunicipalizado y no respalda la adjudicación

En ese sentido, el alcalde pidió a Cambia Nájera que «nos presente un ejemplo de una ciudad similar a Nájera que haya remunicipalizado un servicio que no es obligatorio».