«Como en años anteriores, habrá un servicio de limpieza especial» María José Bejarano | Concejal del Ayuntamiento de Nájera FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Martes, 25 junio 2019, 09:43

La edil María José Bejarano ha sido la encargada, junto al ya exconcejal Julio Nájera, de la elaboración del programa de las fiestas de San Juan y San Pedro, que si bien no es que estén atiborradas de actos, al estar tan mediatizadas por las vueltas de los días 24 y 29, sí que requieren tener que llenar muchas horas en los siete días y algunas horas que duran.

- Con todas estas semanas de campañas electorales y elecciones propiamente dichas, ¿ha costado más elaborar el programa?

- No. Ha sido prácticamente igual, tal vez hemos dispuesto de menos tiempo para ello pero el programa ha salido adelante igual y creo que como venimos haciendo, mejorándolo cada año.

- ¿Ha habido muchas variaciones?

- Variaciones en San Juan y San Pedro hay pocas siempre, se trata de unas fiestas que está muy centradas en las vueltas de los días 24 y 29, y eso es algo inamovible, porque es una tradición de muchísimos años y no se puede cambiar. De esa manera, casi se podría decir que el resto es una especie de relleno.

- ¿Ayuda eso a la hora de diseñar el programa o lo dificulta?

- Centradas como están las fiestas en la vueltas, nosotros venimos intentando que tanto la noche de San Juan como la de San Pedro haya alguna actividad para la gente que no se está hasta muy tarde con las vueltas por la tarde, y estos años hemos ido cambiando cositas y creo que habría que reestructurar un poco la programación para un público que igual se involucra menos en las vueltas y tal vez eche en falta algo.

- ¿Hasta qué punto es importante la colaboración de las peñas?

- Es importante. Tiene cada una de ellas su día, luego organizan otros actos como las chiquivueltas, el desentierro y entierro de la Venancia, degustaciones... ayudan lo suyo. También es importante la labor que desempeña la Agrupación Musical Najerense.

- ¿Hay otros grupos sociales que colaboren?

- Al margen de los que he dicho, no. En estas fiestas no, en otras sí.

- El año pasado hubo algún problema con el tema de la limpieza en las riberas, ¿se ha contemplado para este año?

- El año pasado, como el anterior, como este año, va a haber un servicio de limpieza extraordinario. Nuestra idea es que las riberas queden limpias antes de que llegue la noche de los dos días de vueltas, y para ello estamos trabajando con la empresa que gestiona el servicio, pero es verdad que viene tanta gente de fuera que es muy difícil dejarlo como si no hubiera pasado nadie. Se volverá a contar con los baños químicos para ayudar a mantener la ciudad más limpia. De todas maneras, es muy dificultoso, ya que a la gente se le hace muy tarde por la zona y no podemos tener los servicios de limpieza funcionando las veinticuatro horas seguidas.

- ¿Cómo vive las fiestas?

- Debo confesar que no soy de vueltas, pero sí que me gustan los almuerzos. Soy fiestera, pero más de tarde y noche.

- Este año, en una de las zonas de la calle Mayor en que la gente aprieta más para que no se llegue a la plaza hay colocado un andamio que pudiera suponer un cierto peligro, ¿se ha tomado alguna medida?

- Se ha cubierto el andamio con una protección de madera para evitar riesgos y la labor ha sido supervisada por los técnicos municipales para comprobar su solidez. Además, el andamio está bien anclado y aunque la zona se ha quedado un poco más estrecha, habrá que pasarla en vez de en fila de cinco en fila de cuatro.