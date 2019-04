Amigos de la Historia Najerillense recogió la Medalla de Nájera La actual junta directiva de la asociación, junto al alcalde. :: F. D. Multitud de socios reciben los diplomas que les acreditan como receptores del galardón F. D. Domingo, 14 abril 2019, 12:16

Nájera. El patio de butacas del cine Doga de Nájera se llenó por completo ayer para asistir al acto institucional de entrega de la Medalla de la Ciudad de Nájera, en su categoría de plata, a la asociación cultural Amigos de la Historia Najerillense. El acto, que estuvo amenizado por la música de un dúo de flauta y piano, lo abrió el concejal de Cultura, Julio Nájera, quien dio lectura al acuerdo por unanimidad del pleno municipal, de concesión del galardón «por los méritos y servicios prestados en tantos años de trabajo y dedicación altruista en favor y preservación del patrimonio histórico, cultural y etnográfico de Nájera».

A continuación tomó la palabra el alcalde, Jonás Olarte, quien glosó los méritos de la asociación, repasando sus actividades y la incidencia de las mismas en favor de la cultura local y comarcal.

Seguidamente, la presidenta de la asociación, Esther López Ojeda, intervino señalando que «todo lo que me gustaría decir gira en torno a una misma palabra: gracias. Gracias es lo que me gustaría haceos llegar a cada uno de vosotros, a cada una de vosotras, a quienes estáis en la sala y también, a quienes no han podido o han decidido no estar aquí, porque sin la suma de todos no hubiera sido posible la asociación Amigos de la Historia Najerillense con sus cuarenta y seis años de historia y no hubiéramos celebrado este acto».

Tras la entrega de la medalla se repartieron diplomas a los socios, directivos y exdirectivos.