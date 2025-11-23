LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Preparación de las alubias que se han servido durante la jornada. GLR

La alubia de Anguiano vuelve a vivir su gran día

El Festival de la legumbre serrana congrega a cientos de personas para celebrar una buena campaña

Sergio Martínez

Sergio Martínez

Logroño

Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:42

Comenta

El pasado otoño, una mala campaña condenó a uno de nuestros alimentos de calidad más reconocidos, la alubia de Anguiano. Fue un manjar más cotizado que nunca, y tan escasa fue la cosecha que tuvo que suspenderse su tradicional festival de noviembre. Sin embargo, las condiciones de este año han devuelto la alegría a los cultivadores y al pueblo de Anguiano, que ha podido volver a acoger a cientos de visitantes para celebrar la XVI edición del Festival de la Alubia, una de las citas más señaladas de nuestro calendario agroalimentario.

Un gran día, como suele serlo, aunque con más motivo que nunca después de la cancelación del pasado año. Había ganas de alubia y de dejarse contagiar por un Festival que en el que la legumbre es la protagonista, pero que cuenta con una gran animación en las calles del municipio, donde se instala el mercado de artesanía con una treintena de puestos y una variedad de productos que iban desde los agroalimentarios hasta la moda y la bisutería. Y por supuesto, allí se vendía (y mucha) alubia.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

La excelente campaña era motivo de celebración, a la que tantos quisieron sumarse. Los tickets para la degustación fueron vendiéndose a alto ritmo desde primera hora, hasta que llegó el momento más esperado, el de coger el cuenco de alubias y dejarse deleitar por una comida tan nuestra, que más allá del Festival, sigue esperando a todo aquel que quiera acercarse a Anguiano a probarla o a llevarse una de sus preciadas bolsitas para preparar en casa.

Este Festival sería, también, para festejar que en la última edición de los Premios del Campo de Diario LA RIOJA, la Alubia de Anguiano fue galardonada como el Mejor Producto de la región.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un riojano escribirá la sentencia que condenará al fiscal general
  2. 2

    «Me quedé mortalmente solo; sin María yo ya no seguiría viviendo»
  3. 3

    La revuelta de los interinos sacude la educación riojana
  4. 4 Detenida en Estella tras robar una maleta en la estación de autobuses de Logroño
  5. 5

    Las quince casas del millón de euros
  6. 6

    Recuerdos de un día que tardó 40 años en llegar
  7. 7

    Rescatada una senderista herida en San Millán de la Cogolla
  8. 8

    De qué es culpable el fiscal general
  9. 9

    El paraíso riojano del cachopo
  10. 10

    Franco, que tenía el culo blanco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La alubia de Anguiano vuelve a vivir su gran día

La alubia de Anguiano vuelve a vivir su gran día