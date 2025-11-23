La alubia de Anguiano vuelve a vivir su gran día

Sergio Martínez Logroño Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:42 | Actualizado 20:01h. Comenta Compartir

El pasado otoño, una mala campaña condenó a uno de nuestros alimentos de calidad más reconocidos, la alubia de Anguiano. Fue un manjar más cotizado que nunca, y tan escasa fue la cosecha que tuvo que suspenderse su tradicional festival de noviembre. Sin embargo, las condiciones de este año han devuelto la alegría a los cultivadores y al pueblo de Anguiano, que ha podido volver a acoger a cientos de visitantes para celebrar la XVI edición del Festival de la Alubia, una de las citas más señaladas de nuestro calendario agroalimentario.

Un gran día, como suele serlo, aunque con más motivo que nunca después de la cancelación del pasado año. Había ganas de alubia y de dejarse contagiar por un Festival que en el que la legumbre es la protagonista, pero que cuenta con una gran animación en las calles del municipio, donde se instala el mercado de artesanía con una treintena de puestos y una variedad de productos que iban desde los agroalimentarios hasta la moda y la bisutería. Y por supuesto, allí se vendía (y mucha) alubia.

La excelente campaña era motivo de celebración, a la que tantos quisieron sumarse. Los tickets para la degustación fueron vendiéndose a alto ritmo desde primera hora, hasta que llegó el momento más esperado, el de coger el cuenco de alubias y dejarse deleitar por una comida tan nuestra, que más allá del Festival, sigue esperando a todo aquel que quiera acercarse a Anguiano a probarla o a llevarse una de sus preciadas bolsitas para preparar en casa.

Este Festival sería, también, para festejar que en la última edición de los Premios del Campo de Diario LA RIOJA, la Alubia de Anguiano fue galardonada como el Mejor Producto de la región.

