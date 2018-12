El alcalde najerino pide a la CSIF que rectifique «o emprenderemos acciones legales»

El alcalde de Nájera, Jonás Olarte, ha instado a la CSIF «a que rectifique en sus afirmaciones de que no estamos acatando la sentencia sobre el pago de atrasos e intereses a los trabajadores del Ayuntamiento, o de lo contrario emprenderemos acciones legales contra el sindicato».

Tras reiterar que el Ayuntamiento de Nájera «no está incumpliendo ninguna sentencia judicial», Olarte aseguraba que «el Ayuntamiento ha pagado ya los intereses en dos pagos diferentes, el primero el 13 de noviembre del 2017, correspondiente al periodo de mayo del 2015 a julio del 2017, abonando 44.654 euros; y el segundo pago se ha hecho el 12 de noviembre del 2018, por un total de 21.231 euros».

Por lo que respecta al abono de atrasos a los trabajadores municipales al que obligó también la Justicia, el alcalde señaló que «desde abril del 2016 se vienen pagando los atrasos a todos los trabajadores de este Ayuntamiento, incluyendo a los que ya no están en plantilla», pormenorizando que «entre 2016 y 2017, el Ayuntamiento ha abonado alrededor de 290.000 euros más la Seguridad Social, y en lo que llevamos del 2018 se han pagado alrededor de unos 110.000 euros más la Seguridad Social».

Jonás Olarte

Para el primer edil najerino, el sindicato «o no tiene ninguna comunicación con los representantes de los trabajadores de ese sindicato o no son nada más que unos sinvergüenzas por lo que han dicho, y no les estoy insultando, porque llamar por su nombre no es insultar», y les recomendó que «se pongan en contacto con los representantes de los trabajadores y que, por lo menos, se lean las actas de las mesas de negociación de estos últimos años».