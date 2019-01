El alcalde najerino dice no estar dispuesto a que se alargue el debate del Presupuesto F. D. Miércoles, 23 enero 2019, 09:27

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Nájera sigue manteniendo reuniones con los distintos grupos políticos municipales para avanzar en la concreción del Presupuesto para el actual ejercicio, según señaló el alcalde, Jonás Olarte. «Ellos harán sus propuestas y opinarán sobre las que nosotros hemos planteado en el borrador, a fin de que en el menor tiempo posible podamos tener el documento para llevarlo al pleno».

Olarte indicaba que desde los grupos se había preguntado si el debate iba para largo. «Yo les dije que no estoy aquí para hacerle perder el tiempo a nadie, pero tampoco para perderlo yo o hacérselo perder a los funcionarios. Si las reuniones vemos que son productivas y hay que hacer alguna más, se hará. Pero si vemos que no se puede llegar a un acuerdo, habrá que llevarlo a pleno y si no sale seguiremos con el Presupuesto prorrogado. En la Comunidad ni lo llevaron a pleno», afirma el alcalde.