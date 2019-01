El alcalde de Nájera responde a la CSIF y reitera su oferta para seguir negociando F. D. Miércoles, 9 enero 2019, 00:57

El alcalde de Nájera, Jonás Olarte, ha respondido al comunicado de la CSIF en el que le exigía que dejase de acosar a la Policía Local, indicando que «no podemos esperar otra cosa de este sindicato que, de cada cinco cosas que dice, seis son mentira, como se demostró cuando dijeron que no cumplíamos las sentencias, cuando como todos saben, se están cumpliendo».

«O es eso o no se enteran», continuó, «ya que yo no soy quien dice que los complementos que piden son ilegales, es el interventor municipal el que lo indica así en su informe técnico», añadiendo, con relación a la petición de un sueldo digno para los policías, que «las retribuciones de los funcionarios son sota, caballo y rey, está establecido por ley lo que tienen que cobrar y no hay más», concluyendo con un llamamiento al diálogo, «nosotros estamos dispuestos a negociar todo lo que sea, pero dentro de la legalidad vigente».