El alcalde de Nájera dice que el origen del conflicto de la Policía «es solo económico» Fachada del cuartel de la Policía Local de Nájera. :: F. D. Jonás Olarte afirma que lo que quieren los agentes es «que el Ayuntamiento les aplique unos pluses que no están admitidos legalmente» F. DOMÍNGUEZ Viernes, 14 diciembre 2018, 00:35

El alcalde de Nájera, Jonás Olarte, ha respondido a las quejas y demandas de los representantes de la Policía Local, señalando que «este es un conflicto, única y exclusivamente económico, ya que hasta hace dos o tres meses venían haciendo las horas extra de una manera normal». Considera el primer edil que «se generó cuando el equipo de gobierno les planteó ajustar el complemento de grúa, cuyo servicio dejaron de prestar».

A juicio del presidente de la Corporación, «utilizan el tema de la seguridad como una excusa para hacer chantaje y presión al Ayuntamiento» y reprocha a sus representantes que «lo que no dicen es que lo que quieren en realidad es que el Ayuntamiento les aplique unos pluses que ahora mismo no están admitidos legalmente, como un plus por hacer horas extra». Precisa Olarte que «quieren cobrar un dinero vengan o no a hacer horas extras, más las horas extras realizadas, además de que se aumente el precio de éstas».

También les echa en cara el alcalde que «no se han acordado de decir que ha habido un aumento de bajas exponencial en Policía Local: en el 2017 fueron tres bajas más otra que lleva ya un año entero, y en el 2018 llevamos ya ocho bajas».

Olarte reconocía que «ésta es una situación que no es nueva, que suele repetirse cuando llegan las épocas preelectorales». Recordaba que a principios del 2015, en una mesa de negociación se aprobó una RPT, «ya que había una sentencia que lo obligaba», pero en el despacho de Alcaldía «se aprobó otra diferente y los más beneficiados fueron los agentes de Policía Local» porque consiguieron mediante presiones que se les aumentara el complemento específico».

Concluye Jonás Olarte advirtiendo que «a diferencia de la anterior Corporación, no tenemos ninguna sentencia y no vamos a ceder a ningún chantaje de nadie».