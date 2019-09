«El acuerdo con Cs busca la estabilidad para los próximos cuatro años» Jonás Olarte, en el despacho de la Alcaldía de Nájera / Félix Domínguez Jonás Olarte | Alcalde de Nájera El objetivo del primer edil es «poder sacar adelante los temas importantes para Nájera» y asegura que no está dispuesto a pasar otra legislatura como la anterior FÉLIX DOMÍNGUEZ Martes, 10 septiembre 2019, 07:47

El alcalde de Nájera, Jonás Olarte (PSOE), tras haber conseguido revalidar su mandato, se ha propuesto que la incertidumbre y la inestabilidad vivida en la anterior legislatura no vuelvan a repetirse en este nuevo periodo que debe prolongarse hasta el 2023. Por ello, insiste una y otra vez en que el principio de acuerdo al que han llegado con Ciudadanos está fundamentado «en buscar la estabilidad para poder sacar adelante los grandes temas de Nájera».

- ¿Cómo podemos denominar al acuerdo con Ciudadanos: pacto, coalición...?

- Vamos a ver, se trata de dar una estabilidad al Ayuntamiento de Nájera.

«A todos los partidos representados se les dio la opción de participar en el gobierno de la ciudad»

- Pero tendrá un nombre, ¿no?

- Es una forma de que la gente que está en el Ayuntamiento, ciertos concejales que han sido elegidos por los najerinos, se pongan de acuerdo con una única finalidad, que es disponer de una estabilidad para poder solucionar los problemas de la ciudad. No lo llamaría ni acuerdo ni no acuerdo, es una cuestión de responsabilidad para resolver los problemas, independientemente de en qué partido estemos.

- ¿Cuándo se empezó a gestar?

- El 26 de mayo los resultados de las elecciones dieron como ganador al Partido Socialista, no con la suficiente mayoría para poder gobernar en solitario. El siguiente paso fue mi investidura como alcalde y, desde entonces, mi obligación y mi responsabilidad es hacer y formar un gobierno estable que dé cuatro años de estabilidad al Ayuntamiento, que sea un Ayuntamiento gobernable y que se puedan sacar adelante los temas y solucionar los problemas de Nájera. Como mi responsabilidad es esa, eso es lo que estamos haciendo, intentar darle una estabilidad para los próximos cuatro años y sacar adelante los temas importantes.

- Antes de la investidura, ¿no se pudo intentar el acuerdo?

- Primero estaba el paso de la investidura y a partir de ahí...

- Me refiero a haber logrado una investidura más sólida aún.

- Nosotros en ese caso hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer. Lo que sí que puedo asegurar es que a todos los partidos representados en el Ayuntamiento se les dio la opción de participar en el gobierno municipal, se les dio opción de entrar en la Junta de Gobierno y, a partir de ahí, el partido Ciudadanos ha sido el único que ha querido participar dentro del gobierno y ahí estamos, hablando con ellos y cuando la cosa sea totalmente firme y podamos hacerlo público se hará. Nada más, somos un grupo de najerinos que ha decidido dejar ciertas diferencias de lado y ponernos a trabajar conjuntamente.

- Ustedes tienen discrepancias con Cs sobre la solución a Peñaescalera, ¿qué va a pasar con ello?

- Pues que nos vamos a tener que poner de acuerdo y rápido. No nos queda otra, está claro que son dos soluciones totalmente válidas, dos maneras de solucionarlo y nos tendremos que poner de acuerdo, y tiene que ser ya. Seguiremos solicitando a la Comunidad los 400.000 euros que aprobó la mayoría de los diputados de La Rioja.

- Hay otra cuestión, como es el campo de fútbol de hierba artificial, en la que también discrepan, ¿se llegará a una solución?

- Se tiene que llegar a un entendimiento entre ambos y alcanzar una solución al déficit de instalaciones deportivas en la ciudad, en este caso, en cuanto a un campo de fútbol de hierba artificial.

- Con Hacienda, Urbanismo e Industria en manos de Cs, ¿no cree que da la sensación de haber cedido demasiado poder?

- No se trata de ceder o no ceder, se trata de ponernos de acuerdo en qué queremos, si queremos seguir teniendo un Ayuntamiento bloqueado o queremos que salga adelante. Me niego a pasar una legislatura como la anterior, y algo habremos hecho bien el PSOE najerino, cuando hemos pasado de cuatro a cinco concejales y hemos ganado las elecciones. La idea es sacar Nájera adelante y si esa idea la tuvieran todos los concejales del Consistorio, las cosas serían diferentes.