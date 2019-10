Los 400.000 euros de Peñaescalera desaparecen del presupuesto regional La Comunidad confirma al alcalde najerino que la partida recogida en las cuentas públicas del 2018 no fue incluida al año siguiente en su prórroga FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Sábado, 5 octubre 2019, 10:08

El equipo de gobierno de Nájera, una vez puesto en marcha el nuevo Gobierno de la Comunidad Autónoma, ha comenzado a trabajar para tratar de hacer efectiva una solución para el vial de acceso a la ciudad por el paraje de Peñaescalera. El secretario general de la Agrupación Socialista najerina y alcalde, Jonás Olarte, y la secretaria de organización y concejala, Amparo Mínguez, recordaron que «el día 23 de septiembre mantuvieron unas reuniones tanto con el director general de Infraestructuras como con la directora general de Política Local, para plantear el problema con Peñaescalera y para solicitar, como ya se ha venido solicitando desde el 2018, la ejecución de la partida de 400.000 euros que había en los presupuestos regionales de ese año, aprobada como enmienda a instancia de la mayoría del Parlamento riojano».

En el transcurso del encuentro con la directora Política Local «se nos dijo que esos 400.000 euros han desaparecido», aseguró Olarte, quien tras advertir lo «sorprendente» del asunto, acusó al PP, entonces en el Gobierno de La Rioja, de «no molestarse, a finales del año 2018, ni en presentar un presupuesto para el 2019, por lo que los anteriores se prorrogaban». Sin embargo, el PP, «en la dejadez de funciones a la que nos tiene acostumbrados, decidió no hacer una incorporación de remanente de esa partida, con lo que la partida no está en el presupuesto prorrogado», censuró.

Al máximo responsable de los socialistas najerinos, le llama la atención que «después hemos visto que el PP, en sus últimos coletazos en el Gobierno, ha comprometido más de 5 millones de euros a través de firmas de convenios, para fines tales como polideportivos para municipios de 40 habitantes o para el de Jalón de Cameros, etc., mientras que lo que aprobó la mayoría de los diputados -que les guste o no sumaron más que ellos- no lo han respetado y no lo han ejecutado, y Nájera se ha quedado sin esos 400.000 euros 'gracias' al PP».

Así las cosas, Olarte indicó que seguirán las conversaciones con el actual Gobierno regional. Desde la Dirección General de Infraestructuras «se nos va a plantear una solución para Peñaescalera próximamente», manifestó mientras que desde Política Local «se está mirando a ver de qué forma se puede financiar esa actuación para abrir lo que ahora está cerrado».

En el Ayuntamiento najerino se pretende «tener cuanto antes esa solución con un proyecto, para intentar licitarlo antes de fin de año, a fin de que a principios del 2020 se pueda empezar esa actuación», y poder volver a abrir ese acceso.