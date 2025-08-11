La música sonó de nuevo en Oteruelo
No faltó una rifa y las cuadrillas pudieron alargar la fiesta comiendo a la sombra de las encinas
Lunes, 11 de agosto 2025, 21:06
El domingo tuvo lugar la fiesta de San Lorenzo en el despoblado de Oteruelo de Ocón. Las campanas voltearon en las iglesias de los pueblos ... del municipio y a las 11.15 horas los participantes salieron a pie desde la parroquia de San Pedro de Aldealobos. Los gaiteros de Alberite pusieron la música en el pasacalles por Oteruelo y bajo las encinas centenarias hubo una misa.
La fiesta continuó con una degustación de preñaos y zurracapote amenizada por la charanga Los cinco de Castilla. En esta romería en la que se recuerdan los tiempos en los que Oteruelo estuvo habitado, no faltó una rifa y las cuadrillas pudieron alargar la fiesta comiendo a la sombra de las encinas.
Por la tarde, el programa incluyó música y micro abierto para que la gente compartiese sus vivencias.
