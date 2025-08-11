La música sonó de nuevo en Oteruelo

El domingo tuvo lugar la fiesta de San Lorenzo en el despoblado de Oteruelo de Ocón. Las campanas voltearon en las iglesias de los pueblos ... del municipio y a las 11.15 horas los participantes salieron a pie desde la parroquia de San Pedro de Aldealobos. Los gaiteros de Alberite pusieron la música en el pasacalles por Oteruelo y bajo las encinas centenarias hubo una misa.

La fiesta continuó con una degustación de preñaos y zurracapote amenizada por la charanga Los cinco de Castilla. En esta romería en la que se recuerdan los tiempos en los que Oteruelo estuvo habitado, no faltó una rifa y las cuadrillas pudieron alargar la fiesta comiendo a la sombra de las encinas.

Por la tarde, el programa incluyó música y micro abierto para que la gente compartiese sus vivencias.