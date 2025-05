El Museo Vivanco acoge hoy el encuentro anual Best of Club Bilbao–Rioja

María Caro Miércoles, 28 de mayo 2025, 08:50 Comenta Compartir

El Museo Vivanco de la Cultura del Vino, en Briones, acoge hoy el Best of Club Bilbao-Rioja, el encuentro anual de los ganadores de los premios Best of Wine Tourism, a partir de las 11.00 horas.

El Best of Club Bilbao-Rioja reúne a las empresas premiadas con un Best of Wine Tourism, que ofrecen servicios de enoturismo de excelencia en Álava, Vizcaya y La Rioja.

El acto comenzará a las 10.45 horas con la recepción de asistentes y la bienvenida por parte de Santiago Vivanco, presidente de la Fundación Vivanco y Museo de la Cultura del Vino. Tras ello, habrá una introducción a cargo de Juan María Sáenz de Buruaga, presidente de Great Wine Capitals Bilbao-Rioja. Y, posteriormente, se ofrecerán diferentes ponencias y un coloquio final.