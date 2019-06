«Lo mejor de las fiestas de Fuenmayor son sus gentes» El alcalde, en la plaza de Tresses, junto al plano del pueblo. / Juan Carlos Pulgar Alberto Peso | Alcalde de Fuenmayor «Todo el que venga a las fiestas de San Juan las recordará durante tiempo. Son cortas pero intensas» JUAN CARLOS PULGAR Jueves, 20 junio 2019, 11:07

Alberto Peso, regidor de Fuenmayor desde hace dos años, ha renovado su puesto al frente de la Alcaldía y, en esta ocasión, por mayoría absoluta. Y a pesar de que no pudo ostentar la vara de mando por encontrarse hospitalizado, ello no le impide transmitir a sus vecinos sus mejores deseos para las fiestas de San Juan, las que marcan el inicio del verano.

- A la nueva corporación le toca abrir unas nuevas fiestas, las de San Juan. Empieza así un verano con muchas alegrías ¿no?

-Por supuesto. La verdad que es un orgullo ver el respaldo que hemos recibido del pueblo de Fuenmayor y estamos preparados para este nuevo reto que nos han pedido nuestros vecinos y así responder con una buena gestión a la confianza que nos han mostrado en las urnas.

-Comienza ahora una nueva etapa con cuatro años por delante. ¿Qué objetivos se marca para llevar a cabo durante este tiempo?

-La verdad es que hemos conseguido formar un equipazo humano fenomenal y así esta legislatura va ser mucho más fácil poder llevar a cabo nuestro programa electoral que es el objetivo que nos han marcado con su voto todos los fuenmayorenses y que no les quepa duda de que intentaremos cumplir en todos sus puntos.

-Pero no todo va a ser trabajo; ahora toca disfrutar de las fiestas de San Juan. ¿Qué le ofrece el alcalde a todos aquellos que quieran visitarnos durante estos días?

-Lo mejor de las fiestas de Fuenmayor son sus gentes. Todo el que venga a estas fiestas las recordará durante mucho tiempo, ya que son unas fiestas cortas pero muy intensas. Esperemos que el tiempo nos acompañe para pasar unas fiestas fantásticas.

-Junto a la Peña La Popular, que será otra vez una de las grandes animadoras de las fiestas, el resto de asociaciones también colabora en el programa festero, ¿qué opina de que las asociaciones asuman responsabilidades a la hora de organizar actividades?

-Todas las asociaciones son cada año las protagonistas de las fiestas. Todas ellas, junto al concejal saliente Domingo García, han trabajado duro para realizar este programa de fiestas y la Peña la Popular es unas de las más involucradas.

-Y pasadas estas fiestas comienza de lleno la temporada veraniega, ya con los chavales de vacaciones escolares, ¿han preparado alguna actividad especial para esta temporada estival?

-Sí. Tenemos ya preparado el verano cultural y deportivo con muchas actividades. Destacar los campus deportivos que empiezan en breve, fútbol, tenis, pelota, natación, etc. Además, casi todos fines de semana de verano tenemos organizados eventos musicales, teatrales, etc. para los más pequeños y no tan pequeños. También tendremos cada viernes las sesiones de cine de verano que son muy bien acogidas y, por supuesto, las piscinas municipales en las que hemos realizado algunas reformas para dar aún mejores servicio.

-Y ya pasando a un terreno más personal no podemos resistirnos a hacerle la pregunta más clásica: ¿Cómo pasa el alcalde las fiestas de su pueblo?

-Personalmente soy una persona que me gusta estar en la calle y en fiestas más todavía. Suelo aparecer en todos los actos programados. Estar en la calle es estar con la gente y ahí es fácil encontrarse con el alcalde.

-Y para cerrar esta entrevista, le dejamos un espacio en blanco, como en las encuestas para que la cierre con su opinión personal, con un deseo para todos de cara a estas fiestas de San Juan.

-Pido a todos, fuenmayorenses y visitantes, que disfruten, que aparten un poco las preocupaciones diarias y se dejen llevar por las maravillosas fiestas. También quiero felicitar a los nuevos concejales y desearles que vivan muy intensamente sus primeras fiestas. Y decir a todos ¡Viva San Juan y Viva Fuenmayor!