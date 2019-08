«Para mí todo ha sido, todavía, mucho mejor de lo que esperaba» Mabel del Pozo, delante de la puerta de entrada al monasterio de Santa María la Real. :: F. D. Mabel del Pozo Directora del 'Reino de Nájera' Tras el éxito de las representaciones, está dispuesta a seguir innovando en las mismas F. DOMÍNGUEZ Jueves, 1 agosto 2019, 22:28

Pasadas ya bastantes horas desde que el telón imaginario del espectáculo histórico teatral 'Reino de Nájera' (Las Crónicas) haya bajado definitivamente por este año, la nueva directora del mismo, Mabel del Pozo, valora lo vivido durante el último mes en el que todo se ha puesto en marcha y la obra ha sido representada en cinco ocasiones.

- ¿Qué balance puede hacer, a título personal, de su estreno como directora del 'Reino de Nájera'?

- Para mí todo ha sido, todavía, mucho mejor de lo que esperaba. Ha sido un mes de crecimiento personal y aprendizaje, personal y profesional, y sobre todo, de una entrega por parte de todos los participantes, incluyéndome a mí, al espectáculo, a contarlo y al bienestar del grupo, que supera todas mis expectativas.

- Supongo que estará contenta por cómo le han recibido, ¿no?

- Estoy más que contenta, estoy feliz. Creo que tú lo has visto, el recibimiento que me ha hecho a mí la ciudad de Nájera ha sido... histórico. Yo soy najerina, puedo decir ahora.

- ¿Esperaba algo así?

- No. Esperaba algo porque estaba muy ilusionada. Yo siempre hago las cosas con muchas ganas y muy ilusionada, pero no había podido llegar a pensar que pudiera ser tanto, en todo.

- ¿Ha salido todo tal y cómo esperaba?

- Como me decía esta mañana mi madre, que ha venido a verla tres veces, mejor. Ha salido mejor de lo que esperaba. Me ha gustado mucho.

- ¿Cómo ha recibido la gente las novedades que ha incluido?

- Me gustaría que te lo dijera otra persona, porque no soy yo la que deba de decirlo, pero se ha oído mucho 'cómo me han gustado el principio y el final', es algo que se ha oído mucho al final, cuando el público salía. Eso me hace ver que ha sido muy bien recibido y, además, que no ha sufrido el espectáculo un desafine, que no ha desentonado lo nuevo con lo antiguo, que yo era algo que me podía temer y por eso me planteé ver cómo introducimos esto, con qué suavidad, para que no desentone, para que no sea de repente demasiado contemporáneo. Y sí, ha tenido un buen recibimiento y unas críticas estupendas, la gente ha llorado y lo ha hecho de emoción, claro está.

- ¿Ha habido algún momento durante todo el tiempo de prepararlo todo, en el que haya llegado a pensar, pero dónde me he metido?

- Me lo preguntó el otro Luis Sáez y le dije que no ha habido ni un momento en el que me lo haya preguntado, ni se me ha pasado por la imaginación. Por supuesto, ha habido momentos altos y bajos, ha habido pérdidas muy dolorosas, yo perdí a mi tío Roberto, que era para mí algo más que un tío, era mi ser humano favorito...y todos han estado ahí arropándome y han hecho que esa herida me doliera menos. Ha habido más pérdidas, empezando por la de Santiago (Viniegra) y hemos sacado las fuerzas para que todo saliera bien.

- ¿Cuál ha sido el momento más feliz de todos?

- El segundo viernes, cuando me di cuenta de que no iba a llover (ja, ja, ja). Es que las previsiones daban lluvia con total seguridad y empezó a chispear, pero paró. En el estreno también estuve muy emocionada, a la par que nerviosa.

- ¿Esperaba estos llenazos?

- No. No esperaba estos llenazos. Como era la primera vez, no tenía muy claro qué podía pasar.

- ¿Está dispuesta a seguir innovando en el montaje?

-Sí. Sí, con suavidad y con mucho amor y mucho cuidado y respetando las semillas que se me otorgaron y, sobre todo, con ganas, porque yo creo que el cambio es inevitable. Han pasado muchos años y creo que no está mal atreverse a esos cambios, pero con mucho cuidado y mucho respeto.