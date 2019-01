El médico artista Antonio Oca Pisón 'Doctor Oca' con su nuevo disco de canciones melódicas. :: l.r. El Dr. Oca, titular en Igea, publica 'No hay amores sin canciones, volumen 2', SANDA SAINZ Domingo, 13 enero 2019, 00:47

El médico de Igea, el logroñés Antonio Oca Pisón, ha publicado su segundo trabajo discográfico titulado 'No hay amores sin canciones (volumen 2)'. Fue grabado en los estudios 'El Túnel' de Zaragoza, como su anterior álbum, con el técnico Xavi Estivill en julio del año 2018.

Lo distribuye en formato cedé con funda de cartón y, aunque por ahora no tiene previsto realizar actuaciones, no las descarta para el futuro si surge la oportunidad. En esta nueva obra, autoproducida, continúa el proyecto de la anterior y ofrece una colección de canciones melódicas de grandes letristas. Cada tema cuenta con una pequeña introducción en la que presenta al autor. Incluye once composiciones: 'Amar y vivir' (Consuelo Velázquez), 'Sabes de que tengo ganas' (Salvador Velázquez), 'Cariño Malo' (Armando Polo), 'Cruz de olvido' (Juan Zaizar), 'Fuiste mía un verano' (L. Favio y V. Berti), 'Sin un amor' (J. Navarro y A. Gil), 'Acá entre nos' (Martín Urieta), 'Cuatro vidas' (Justo Carreras), 'No soy de aquí, ni soy de allá' (Facundo Cabral), 'Como Dios Manda' (La Santa Cecilia) y 'Vámonos' (José Alfredo Jiménez).

En su primer álbum el 'Doctor Oca' (nombre artístico) fue el único intérprete (voz y guitarra española) pero en este segundo volumen participan tres músicos de estudio al teclado, percusión y bajo.

Antonio Oca, a sus 65 años, aprovecha los ratos libres de su profesión sanitaria para desarrollar su gran pasión: la música.