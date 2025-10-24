La matrícula para la EOI en Haro y Santo Domingo estará abierta hasta el 30 de noviembre

María Caro Viernes, 24 de octubre 2025, 09:47 Comenta Compartir

La Escuela Oficial de idiomas ha abierto un plazo extraordinario de matrícula en Haro y Santo Domingo, hasta el 30 de noviembre.

Para este curso en Haro se imparten en Francés desde el nivel A1 hasta el C1; de Inglés del A1 (que este año contará con dos nuevos grupos) al C2 y de Italiano del A1 al B2.1.

La extensión de Santo Domingo de la Calzada se encuentra ubicada en el IES Valle del Oja de la misma localidad. En esta extensión se imparten enseñanzas de Inglés de modo presencial en los niveles: Básico A1 (Novedad), Intermedio B1.1, Intermedio B1.2, Intemedio B2.1 e Intermedio B2.2.

Los grupos de la Escuela Oficial de Idiomas en Santo Domingo de la Calzada son todos en horario de tarde y se imparten en el IES Valle del Oja.

El proceso de matrícula puede realizarse 'on line', tanto para antiguos alumnos que hayan superado las pruebas en convocatoria ordinaria en junio, como para nuevos estudiantes que deseen incorporarse a la modalidad presencial en el curso 2025-2026.

Para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en que se comiencen los estudios. También podrán acceder los mayores de catorce para un idioma distinto del cursado como idioma principal en la educación secundaria.