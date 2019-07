Martínez califica de «poco responsable» que no se haya adjudicado aún la ampliación del CEIP

La alcaldesa de Villamediana, Ana Belén Martínez, ha mostrado su preocupación por el hecho de que aún no se haya adjudicado, por parte del Gobierno de La Rioja, la obra de ampliación del CEIP Gonzalo de Berceo de la localidad para poder albergar los primeros cursos de 1º y 2º de la ESO. «No le encuentro ninguna explicación ni justificación», ha declarado la alcaldesa de Villamediana, para quien «si en noviembre de 2018 ya tenían previsto mover tierras y en julio de 2019 no han adjudicado, me parece poco serio porque ya sabían que una licitación así lleva meses y, así no se van a cumplir los plazos». «Me parece muy poco responsable con los vecinos y las familias de Villamediana en un tema tan sensible como este», manifiesta Ana Belén Martínez.

El 25 de enero de 2019 se cumplió el plazo de presentación de ofertas, con un presupuesto de 5,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses, después de que el Ayuntamiento de Villamediana cediera una parcela de 1.822 metros cuadrados para construir un edificio de más de 3.500. La previsión del Ejecutivo regional era que las obras comenzaran en agosto pero, consultado por Diario LA RIOJA, a día de ayer el contrato no había sido adjudicado, aunque se espera hacerlo «en breve». «En la actualidad se están analizando y estudiando los distintos informes presentados. El procedimiento se está llevando de acuerdo a los trámites establecidos y habituales, sin ningún retraso», justifica el Gobierno, que informa que se han presentado ocho licitadores.