Mariachi Imperial en Santo Domingo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:31

L. L. El teatro Avenida de Santo Domingo de la Calzada acogerá mañana un espectáculo de Mariachi Imperial de Guanajuato, llegado desde México. Esta cita dará comienzo a las 20.30 horas y para poder disfrutarlo será necesario adquirir una entrada que se puede comprar de manera anticipada en la oficina de Turismo por 5 euros o en la taquilla por nueve euros.