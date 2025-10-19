Juntos por la defensa de los calados
La I Marcha por la Conservación de las Bodegas reúne a cerca de 300 personas para reivindicar la protección de estos barrios
Logroño
Domingo, 19 de octubre 2025, 18:09
Cerca de 300 personas participaron este domingo en la I Marcha por la Conservación de las Bodegas organizada por las diferentes asociaciones de Lardero, Villamediana, Alberite y Murillo de Río Leza. Con el objetivo de reivindicar la protección y mantenimiento de estas zonas, las cuatro entidades celebraron una breve caminata a pie con salidas desde Villamediana y Alberite y encuentro en Lardero, en cuya plaza de España se celebró una degustación de bocadillo de jamón, música y sorteo de regalos de diferentes colaboradores.
Los participantes de Villamediana, Murillo y Alberite se encontraron en la pasarela peatonal sobre el río Iregua, a pie de la Vía Romana, y desde allí transitaron juntos hasta Lardero. «Venimos a exponer con toda claridad y sin ninguna acritud el problema común a varios pueblos», explicaron los portavoces de las asociaciones al finalizar la marcha. Y esa cuestión es el deterioro de los barrios de bodegas de los pueblos, algo que sufren muchos municipios de La Rioja, a pesar de estar considerados Bien de Interés Cultural.
En esta ocasión fueron las entidades de las localidades del área metropolitana de Logroño las que se han unido en esta reivindicación de defensa del patrimonio: la Asociación y Organización para el Desarrollo Turístico y Recuperación de las Bodegas de Villamediana de Iregua, la Asociación Vecinal Los Tomares de Murillo de Río Leza, la Asociación de Cubachos y Anaos Tradicionales de Alberite y la nueva Asociación de Bodegas de Lardero.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión