Encuentro de los caminantes que partieron desde Villamediana y Alberite, en la Vía Romana del Iregua, antes de salir hacia Lardero. LR
Lardero-Villamediana

Juntos por la defensa de los calados

La I Marcha por la Conservación de las Bodegas reúne a cerca de 300 personas para reivindicar la protección de estos barrios

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Domingo, 19 de octubre 2025, 18:09

Cerca de 300 personas participaron este domingo en la I Marcha por la Conservación de las Bodegas organizada por las diferentes asociaciones de Lardero, Villamediana, Alberite y Murillo de Río Leza. Con el objetivo de reivindicar la protección y mantenimiento de estas zonas, las cuatro entidades celebraron una breve caminata a pie con salidas desde Villamediana y Alberite y encuentro en Lardero, en cuya plaza de España se celebró una degustación de bocadillo de jamón, música y sorteo de regalos de diferentes colaboradores.

Los participantes de Villamediana, Murillo y Alberite se encontraron en la pasarela peatonal sobre el río Iregua, a pie de la Vía Romana, y desde allí transitaron juntos hasta Lardero. «Venimos a exponer con toda claridad y sin ninguna acritud el problema común a varios pueblos», explicaron los portavoces de las asociaciones al finalizar la marcha. Y esa cuestión es el deterioro de los barrios de bodegas de los pueblos, algo que sufren muchos municipios de La Rioja, a pesar de estar considerados Bien de Interés Cultural.

Llegada de la marcha a Lardero. LR

En esta ocasión fueron las entidades de las localidades del área metropolitana de Logroño las que se han unido en esta reivindicación de defensa del patrimonio: la Asociación y Organización para el Desarrollo Turístico y Recuperación de las Bodegas de Villamediana de Iregua, la Asociación Vecinal Los Tomares de Murillo de Río Leza, la Asociación de Cubachos y Anaos Tradicionales de Alberite y la nueva Asociación de Bodegas de Lardero.

Juntos por la defensa de los calados