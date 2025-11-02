La marcha contra el cáncer reúne a 150 participantes

La Asociación de Mujeres de Aldeanueva de Ebro (Amade) ha organizado este domingo una nueva edición de la marcha para recaudar fondos contra el cáncer. ... La salida estaba prevista en la Plaza de España, pero finalmente tuvo lugar en la Plaza de Europa.

Desde allí salieron los 150 participantes por el recorrido de la carrera Entreviñas de 12 kilómetros, por los viñedos y el mirador. Durante la ruta, sencilla, apta para todas las edades, se pudo recortar el trayecto tomando otros caminos para hacer 8 o 10 kilómetros y hubo avituallamiento de agua, pera y 'huesitos'. Al regresar a la Plaza de Europa Amade, en colaboración con el Ayuntamiento ofreció bocadillos, chucherías, dulces, vino y agua. También vendió lotería, hubo un puesto de la Asociación Española Contra el Cáncer y se realizó un sorteo de diferentes productos donados por empresas y entidades con boletos por 1 euro.

Amade tiene previsto iniciar los cursos 2025-2026 este mes de noviembre. Habrá de costura, yoga y pintura. Tendrán lugar en su sede, en el ático, en horario de tarde.

También realizará dos tardes a la semana el torneo de cartas 'Menos 10' de noviembre de 2025 a mayo de 2026 en el que se han inscrito treinta personas. La junta de la Asociación de Mujeres está presidida por Reme Vallés Vallejo y este colectivo cuenta actualmente con unas 420 socias, siendo uno de los principales del municipio.

Reme destaca de 2025, como novedad, que la celebración del Día de la Mujer se cambió por una comida en la sala Entreviñas que tuvo una gran aceptación, con 150 inscritas. Antes se visitaba una bodega y había cena, luego se modificó por vermú y cena, y finalmente se ha optado por vermú y comida y se quedará así para el próximo año.

Por otro lado, en abril se hizo un viaje a Toledo de dos días que tuvo una gran aceptación y completó las plazas del autobús. Sin embargo, el último propuesto para ir a una sidrería a San Sebastián el 19 de octubre no salió adelante. Para 2026 se prevé otro de dos jornadas en fin de semana abril para conocer alguna bodega lejos de La Rioja.