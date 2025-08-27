La mancomunidad adjudica el servicio de autonomía personal por 36.747 euros

S. S. J. Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:46 Comenta Compartir

La Mancomunidad Alhama-Linares ha aprobado adjudicar a la empresa Caser Residencial S.A. el contrato del servicio de promoción de la autonomía personal apara mayores y o dependientes, por un importe de 36.747,48 euros y nueve meses de duración.

Consiste en favorecer la autonomía personal de los mayores, para retrasar el deterioro y las posibles situaciones de dependencia, además de posibilitar la permanencia en sus domicilios el mayor tiempo. También busca mantener las relaciones sociales y la comunicación de los mayores que tienen poco apoyo social o están durante mucho tiempo solos en sus casas, con el fin de evitar el aislamiento y la desvinculación con la sociedad.

Se trata de un servicio que se presta en los municipios de Cornago, Igea, Grávalos, Aguilar del Río Alhama y Cervera del Río Alhama con sus pedanías de Rincón de Olivedo, Valverde y Cabretón. Se prestará principalmente a los usuarios de la mancomunidad derivados por los servicios sociales, con riesgo de dependencia, aunque no tienen reconocida esa situación, aislamiento y soledad, o sufran alteraciones físicas, cognitivas emocionales o sensoriales.