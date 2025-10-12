LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cihuri

Luz verde en Cihuri a las obras de rehabilitación del Paseo del Priorato

M. Caro

Cihuri.

Domingo, 12 de octubre 2025, 10:55

El Ayuntamiento de Cihuri aprobó en pleno la licitación de las obras de rehabilitación del Paseo del Priorato, desde el frontón municipal hasta la bajada al puente romano, en la carretera LR-310.

El importe de la licitación es de 308.000 euros, de los que el Gobierno de La Rioja aportará el 90% y el Ayuntamiento de Cihuri el 10%. «Confío en que las molestias propias de cualquier obra sean las menores posibles y que los vecinos de Cihuri sean comprensivos y tolerantes con las mismas», señaló su alcalde, Neftalí Isasi. «Este es uno de los tres proyectos que ejecutaremos antes de 2027», añadió.

