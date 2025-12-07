Luces de Navidad y 1.000 raciones de chocolate en Autol y otras noticias de Bergasa y Ocón

Sanda Sainz Domingo, 7 de diciembre 2025

El viernes se encendieron las luces navideñas en Autol, se repartieron unas 1.000 raciones de chocolate caliente y los lobatos de los scouts Monte Yerga cantaron villancicos. Además, se inauguró el nuevo adorno lumínico del concurso del dibujo de 2025, que ganó Sabrine Bendadaz, organizó el CEO Villa de Autol y patrocinó el Consistorio y Coryen.

Bergasa Aprobados 566.620 euros de presupuesto

El Ayuntamiento de Bergasa ha publicado la aprobación definitiva del presupuesto general para 2026 que sume 566.620 euros. En el estado de gastos destacan 225.000 euros en bienes y servicios, 202.000 en inversiones reales y 101.000 en personal. En ingresos la cantidad más importante corresponde a transferencias de capital por 181.000 euros, impuestos directos con 119.300 y tasas, precios públicos y otros conceptos con 100.700.

También publica la plantilla compuesta por un secretario interventor y un peón temporal.

Ocón Solicitud de pastos en Sierra La Hez para 2026

La presidenta de la Mancomunidad Sierra La Hez, Inmaculada Ortega, ha comunicado el acuerdo del Plan de Aprovechamientos Forestales para 2026, referente a los pasos. Informa a los vecinos de Corera, Galilea, El Redal y Ocón, y a todo el que desee pastar con alguna cabeza de ganado en la sierra, que deberá dirigirse a las oficinas municipales del Ayuntamiento de Ocón aportando la cartilla ganadera y la relación o número de cabezas con las que desee entrar. Cuenta con 1.114 hectáreas, 382 cabezas de vacuno y 2.292 de lanar.

