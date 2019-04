Los 300… del PR+ El concejal regionalista en Villamediana, Rubén Sáenz León, se 'disfraza' del rey espartano Leónidas para afrontar las próximas elecciones municipales DIEGO MARÍN A. Logroño Martes, 9 abril 2019, 17:52

Puede que comparar la legendaria batalla de las Termópilas (siglo V a. C.) con las próximas elecciones municipales en Villamediana de Iregua resulte algo exagerado. Nadie niega que en una localidad en la que gobierna el PSOE con dos concejales gracias al apoyo de Cs e IU, y puntualmente del PR+, cuando el PP cuenta con cinco ediles, va a haber guerra electoral. No en vano durante la actual legislatura Villamediana ha tenido oficialmente cuatro alcaldes, tres del PP y uno del PSOE, la actual Ana Belén Martínez, tras la moción de censura sobre el popular Rubén Gutiérrez.

Pero el Partido Riojano pisa fuerte y quiere obtener la segunda representación en la Corporación municipal villametrense que en las elecciones de hace cuatro años no obtuvo por un solo voto. Con 371 sufragios a su favor entró como edil Rubén Sáenz León y ahora puede que le acompañe Sheila Latorre. Al menos esa es la pretensión. Y a ilusión no les gana nadie. Para celebrar que el perfil en una red social del PR+ de Villamediana ha alcanzado los 300 me gusta han colgado un montaje en el que Rubén Sáenz León ha sido 'tuneado', mediante Photoshop, como el rey espartano Leónidas, o al menos como lo pintó la adaptación cinematográfica del cómic de Frank Miller. La imagen, no se puede negar, llama la atención.

«Al alcanzar los 300 'me gusta' en nuestra página se me ocurrió hacer una publicación especial, algo que se saldría de las habituales promesas, simplemente agradeciendo a la gente que nos ayuda y colabora con nosotros su compromiso para hacer una Villamediana mejor», ha explicado el propio Rubén Sáenz León a Diario La Rioja, sin esconder que «también tiene un mensaje claro, que estén preparados porque saldremos a por la gloria». El concejal regionalista también cuenta con un eslogan propio para las próximas elecciones: «Con PR+, Villamediana siempre +». Su caracterización como Leónidas ya ha suscitado diferentes reacciones: «He recibido mensajes como 'Tienes mi voto de por vida, 'Te acabas de ganar mi respeto' e, incluso, 'Alcalde, qué grande eres'. Y de bien nacido es ser agradecido, así que yo agradezco el cariño y apoyo recibido estos cuatro años de legislatura».

Eso sí, es el PR+ el primero que presume de sentido del humor en este asunto, puesto que el primer comentario de la publicación en suyo: «El CIS dice que no hay nada de Photoshop en esta publicación, todo lo que veis es natural de nuestro candidato».