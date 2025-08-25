Llenazo en la plaza y en el encierro

Homenaje a Jimmy Jaime, en la plaza, antes de la exhibición de los recortadores.

Isabel Álvarez Calahorra Lunes, 25 de agosto 2025, 21:46 Comenta Compartir

Abarrotá'. Así estaba la plaza, como decía el Dúo Sacapuntas a finales de la década de los 80, después de la primera suelta de reses bravas de las fiestas de Calahorra. El encierro y la capea de la jornada del chupinazo sigue siendo un éxito de participación teniendo en cuenta que la batería para disfrutar de una semana entera dedicada al goce festivo está totalmente cargada y no hay que madrugar. El de este martes, a las 09.30 horas, será con toda seguridad otro cantar.

Principales actos para este martes 09 30 horas. Segundo encierro con reses de la ganadería Pablo Rodríguez.

12 00 horas. IX Concurso de lomo con pimientos en la peña La Moza.

12 00 horas. Degustación de chorizo escaldado y salchichón de la peña Riojana en el Mercadal.

12 30 horas. Concurso de zurracapote de las peñas en el paseo de Mercadal.

12 30 horas. XV Concurso de paellas de la peña Calagurritana en la plaza del Raso.

12 30 horas. Masterclass de la jota del Pobre de mí en la peña El Sol.

13 00 horas. Mascletá mixta en la glorieta de Quintiliano.

17 30 horas. Grand Prix en la plaza de toros.

19 00 horas. Marionetas de Maese Villarejo en la plaza Diego Camporredondo.

20 00 horas. III Carrera de barricas 'Ciudad de Calahorra' en la plaza del Raso. Organiza la peña Philips.

20 30 horas. 'Se alquila' en el teatro Ideal.

23 00 horas. Correfoc Xarxa Teatre.

00 00 horas. Concierto 'Me cuesta tanto olvidarte' en homenaje a Mecano, en el Raso.

Este lunes, sin embargo, tan difícil era hacerse un hueco en el vallado del encierro como en los tendidos del coso, donde antes de dar inicio a la capea se guardó un minuto de silencio en memoria del calagurritano Jimmy Jaime, gran aficionado a los festejos populares y quien falleció el pasado mes de julio.

Tras este sencillo homenaje la plaza se rindió a tres recortadores, que mostraron sus habilidades saltando las vaquillas. Los profesionales se atrevieron con los tirabuzones, el 'salto del ángel' y hasta los enlazaron de seguido.

La capea terminó con animales para el público en general, y es ahí cuando llegaron los 'ay', los golpes y cogidas, que afortunadamente se quedaron en un susto.

Ya el encierro del martes contará con reses de la ganadería Pablo Rodríguez, que saldrán desde los corrales de la plaza del Raso. Por otro lado, en la capea, que estará animada por las charangas de las peñas El Hambre y Philips, se soltarán vacas encintadas.

Grand Prix

La jornada del martes reserva para la tarde uno de los festejos populares que más público joven congrega en el coso como es el Grand Prix. La cita será a las 17.30 horas y en ella participarán varias cuadrillas que deberán superar pruebas de habilidad con una vaquilla de por medio.