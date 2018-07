Litros de vino sobre el cielo azul Los jóvenes, con sus camisetas moradas tras el fragor de la batalla, desfilan al son de la música en el barrio de las bodegas de San Asensio. :: fotos sonia tercero San Asensio sonríe con más de mil personas disfrutando de una Batalla del Clarete impecable JÖEL LÓPEZ Domingo, 29 julio 2018, 23:30

Amaneció un día regalado al que los sanasensianos supieron sacarle chispas. Esa era la primera preocupación: el tiempo. Como si todo el pueblo fuese un ascensor, no había conversación en la que no se hablara sobre la climatología. Con las tormentas arreciando y la tierra pidiendo un salvavidas, esperaban todos que, al menos, la fiesta no estuviera pasada por agua. Y no lo estuvo.

Las caras de vecinos y visitantes, inmaculados antes y acribillados a clarete después, estaban luminosas como el cielo riojalteño. Más de mil soldados subieron y bajaron la cuesta que lleva al Barrio de las Bodegas durante el mediodía de ayer con la intención última de pasarlo bien.

«Parece que a la gente le ha costado desperezarse». El alcalde observa, satisfecho, cómo otro año más no hay miedo a participar en la Batalla del Clarete.

Juan Francisco Blanco explica que son siete tractores los que suben y lanzan clarete durante la contienda. Asegura que la cantidad de litros que se utilizan nunca baja de los 30.000. Y este año no ha sido menos.

Tras el bollo 'preñao', la gente que ya abarrota la plaza Nueva se va colocando como en una suerte de coreografía oculta, cerca del tractor y el remolque que va abrir el desfile hasta el barrio de las bodegas, cuesta arriba.

Inmediatamente detrás, va la charanga y tras ellos el resto de vecinos, visitantes y curiosos que van rebañando gente de ambos lados de las estrechas calles que van hacia el campo de batalla.

El primer tractor remolca un tanque de 8.000 litros de clarete nervioso por ser lanzado.

También van las autoridades, como el alcalde, concejales y visitas como la habitual de Javier Fernández, alcalde de San Vicente de la Sonsierra, o la más reciente de Jesús Ángel Garrido, portavoz parlamentario del PP. Sin que sirva de precedente, la gente iba pendiente del trac- tor por los litros que transportaba más que los pasajeros que llevaba.

Con el calor y el jolgorio a más de uno le daban ganas de dar un trago a la munición: «No es aconsejable», decía uno de los operarios en el tractor de autoridades.

Para eso está la parada en la plaza del racimo de uvas justo antes de subir la cuesta y empezar con las divertidas hostilidades. Un vasito de clarete que ofrecen las cooperativas de la zona como brindis por la fiesta; por la que ha pasado y por la que estaba a punto de llegar.

Y el resto es historia. De la buena, de la que se recordará en las comidas de las bodegas durante el invierno. En esos encuentros en los que también se recordará la cantidad de carteles y camisetas en contra del AVE que había.

Esta Batalla suma 41 ediciones a las celebradas en San Asensio con la única munición del clarete.