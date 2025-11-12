La limpieza del Cidacos contó con el grupo scout Monte Yerga de Autol

Autol celebró el domingo una jornada de limpieza del río Cidacos en la que colaboraron el Ayuntamiento, el grupo scout Monte Yerga, Carsal Suministros Industriales ... y Solidus. Un total de 86 personas realizaron una recogida selectiva de unos 200 kilos de basura.

Por otro lado, las actividades continúan hoy con la inauguración de la exposición itinerante 'A la altura de la infancia', a las 19.30 horas, en el auditorio. Se podrá visitar hasta el miércoles 19 de noviembre.

El viernes se presentará el libro 'Ciudadano de la Aldea..., maestro en Autol' de Roberto González Guillén, en el auditorio, a las 19.30, y el sábado actuará Golden Apple Quartet en su gira de despedida, a las 20.00, con entrada por 10 euros.

Este recinto acogerá el domingo, a las 18.00 horas, el concierto de Santa Cecilia con las siguientes agrupaciones y artistas locales: coro del Centro de Participación Activa (CPA), José Luis Miguel Martínez, Splenium, Edu y Claudia y la Banda Municipal de Música.

Nómada viaja a Pamplona

La Asociación Cultural y Social Nómada organiza un viaje a Pamplona el sábado 22 de noviembre, con salida de Autol a las 08.30 y regreso a las 19.00. Cuesta 55 a los socios y 65 al resto (inscripciones en la Panadería Pastor hasta el día 18) e incluye autobús, comida y visitas al centro de la ciudad, catedral y jardines de la Taconera.