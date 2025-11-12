LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Participantes en la jornada de limpieza del Cidacos en Autol. C. B.

La limpieza del Cidacos contó con el grupo scout Monte Yerga de Autol

El auditorio acoge esta semana una exposición, la presentación del libro de Roberto González y música de Golden Apple Quartet y Santa Cecilia

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:11

Autol celebró el domingo una jornada de limpieza del río Cidacos en la que colaboraron el Ayuntamiento, el grupo scout Monte Yerga, Carsal Suministros Industriales ... y Solidus. Un total de 86 personas realizaron una recogida selectiva de unos 200 kilos de basura.

