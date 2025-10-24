Las licencias de obra y primera ocupación enfrentan a constructores y Ayuntamiento de Lardero

La Asociación de Empresas de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR-CNC La Rioja) ha advertido mediante una nota de prensa que «los ... continuos retrasos en la aprobación de licencias de obra y de primera ocupación por parte del Ayuntamiento de Lardero están provocando un incremento innecesario en los costes de la vivienda nueva». No es la primera vez que esta entidad integrada en la FER critica al Consistorio larderano, en el 2022 ya describió una «situación de parálisis urbanística» porque «el arquitecto municipal lleva muchos meses haciendo interpretaciones arbitrarias del Plan General Municipal, por lo que múltiples proyectos de desarrollo urbanístico del municipio se ven constantemente entorpecidos».

Para la alcaldesa de Lardero, Isabel Barceló, las quejas son «un despropósito». «No tienen razón en absoluto. El arquitecto municipal es muy meticuloso y estricto en los informes, es un profesional, los que mienten son los promotores, que construyen distinto a lo que presentan y, por tanto, se les manda subsanar los errores de obra», expone Isabel Barceló. La alcaldesa de Lardero es consciente del descontento de los promotores pero considera que la responsabilidad de los retrasos «casi siempre es de ellos porque omiten las recomendaciones del técnico municipal».

El desacuerdo de CPAR-CNC La Rioja se centra en que los retrasos acarrean «un aumento de los costes de financiación de las viviendas, ya que los plazos de ejecución se dilatan de forma artificial y generan mayores intereses y gastos financieros». Además, «los futuros propietarios se ven obligados a seguir pagando durante meses el alquiler de su vivienda actual mientras esperan poder acceder a su nuevo hogar», añade la asociación, que reclama a los responsables del Ayuntamiento que asuman su responsabilidad y adopten medidas efectivas para poner fin a la situación.

Ampliar Edificio de nueva construcción en el barrio Entre Ríos de Lardero. Juan Marín

Más personal municipal

«El retraso en la tramitación de las licencias municipales encarece el precio de la vivienda nueva en Lardero y retrasa la salida al mercado de nuevas promociones», subraya la asociación, que considera imprescindible que se agilicen los procedimientos administrativos y se garantice un marco de gestión eficiente, transparente y previsible. Isabel Barceló reconoce que «el volumen urbanístico es muy grande, todos los pueblos tienen ahora este problema, y vamos a incorporar más personal, pero hay que hacer un proceso de selección, esto no es la empresa privada y conlleva un proceso».