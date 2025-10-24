LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificios de reciente construcción en el barrio Entre Ríos de Lardero. Juan Marín

Las licencias de obra y primera ocupación enfrentan a constructores y Ayuntamiento de Lardero

La Asociación de Empresas de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja critica que «el retraso en la tramitación encarece el precio de la vivienda» y la alcaldesa, Isabel Barceló, advierte de que la culpa «casi siempre es de ellos»

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Viernes, 24 de octubre 2025, 16:51

Comenta

La Asociación de Empresas de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR-CNC La Rioja) ha advertido mediante una nota de prensa que «los ... continuos retrasos en la aprobación de licencias de obra y de primera ocupación por parte del Ayuntamiento de Lardero están provocando un incremento innecesario en los costes de la vivienda nueva». No es la primera vez que esta entidad integrada en la FER critica al Consistorio larderano, en el 2022 ya describió una «situación de parálisis urbanística» porque «el arquitecto municipal lleva muchos meses haciendo interpretaciones arbitrarias del Plan General Municipal, por lo que múltiples proyectos de desarrollo urbanístico del municipio se ven constantemente entorpecidos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El vuelo de Logroño a Madrid aumenta las plazas pero tardará veinte minutos más
  2. 2

    Abre en la calle Segundo Arce el primer supermercado del barrio de El Campillo
  3. 3 El nuevo hotel Bestprice abrirá en 2027 en el antiguo casino de Sagasta con 63 habitaciones
  4. 4 Dos detenidos por el atraco frustrado en el estanco de Murillo de Río Leza de hace un año
  5. 5

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  6. 6

    El hijo del acusado: «No tengo ni la más mínima duda de la inocencia de mi padre»
  7. 7

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  8. 8 La Guardia Civil investiga a cuatro personas por el hurto de 500 kilos de uva en Briones
  9. 9

    El barrio de Bodegas de Villamediana, intransitable y peligroso
  10. 10

    El vuelo a Madrid cambia de avión: así era el CRJ-200 y así es el ATR 72

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las licencias de obra y primera ocupación enfrentan a constructores y Ayuntamiento de Lardero

Las licencias de obra y primera ocupación enfrentan a constructores y Ayuntamiento de Lardero