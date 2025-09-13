LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Lechona en Autol en el día de resaca

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:49

Entre los actos de este sábado, día de resaca posterior al fin de las fiestas de Autol, destacó el encierro infantil con vacas mansas en la Plaza de España y calle Baja y la degustación de lechona colombiana ofrecida por la Asociación Acres en la Plaza de San Isidro con, así como el lanzamiento de jamón con premios de un jamón para los hombres y otro para las mujeres, chucherías para los niños. También hubo dos actuaciones musicales y traca final.

