Lechona en Autol en el día de resaca

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:49 Comenta Compartir

Entre los actos de este sábado, día de resaca posterior al fin de las fiestas de Autol, destacó el encierro infantil con vacas mansas en la Plaza de España y calle Baja y la degustación de lechona colombiana ofrecida por la Asociación Acres en la Plaza de San Isidro con, así como el lanzamiento de jamón con premios de un jamón para los hombres y otro para las mujeres, chucherías para los niños. También hubo dos actuaciones musicales y traca final.