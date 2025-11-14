Vox vuelve a tener un concejal en Lardero después de ocho meses sin representación

La Corporación municipal de Lardero vuelve a tener representación de Vox ocho meses después de que dimitieran sus dos concejales, Patricia Llorente y Pietro Chesús Alvero ... . El pasado miércoles David Monasterio Santamaría recogió el acta de edil en el Ayuntamiento larderano en una sesión extraordinaria del pleno municipal. David Monasterio era el último candidato titular de la lista electoral de Vox en Lardero y para que haya podido acceder al cargo han tenido que dimitir tres concejales y rechazar el nombramiento otras trece personas antes que él. Y aún queda un concejal más por asumir el acta.

Según Ángel Alda, presidente de Vox en La Rioja, los tres suplentes de la lista electoral municipal de 2023 también han rechazado el cargo, por lo que este será elegido por libre designación. «Estamos a la espera de que el secretario municipal nos dé luz verde para que pueda coger el acta», advierte Alda. Sin embargio, el Consistorio informa de que, aunque los suplentes 1 y 3, Sebastián Marcelo y Lucía Montón, sí han rechazado el cargo, aún no el 2, Juan Pablo González.

Ampliar David Monasterio, concejal en Lardero, y María Jiménez, edil en Logroño. Vox

En cualquier caso, en el pleno también se aprobó la asignación económica del grupo municipal de Vox, que recupera los 500 euros por partido, más 100 por edil electo, al mes. De esta manera Vox volverá a cobrar 600 euros al mes en Lardero, a falta de alcanzar los 700 por el concejal que le falta. Durante estos ocho meses sin representación Vox ha dejado de ingresar unos 5.600 euros.