El nuevo concejal de Vox, David Monasterio, a la izquierda, durante el último pleno municipal. Ayto. de Lardero

Vox vuelve a tener un concejal en Lardero después de ocho meses sin representación

El partido ha dejado de percibir alrededor de 5.600 euros por no lograr sustitutos para los ediles dimitidos en marzo

Logroño

Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:47

La Corporación municipal de Lardero vuelve a tener representación de Vox ocho meses después de que dimitieran sus dos concejales, Patricia Llorente y Pietro Chesús Alvero ... . El pasado miércoles David Monasterio Santamaría recogió el acta de edil en el Ayuntamiento larderano en una sesión extraordinaria del pleno municipal. David Monasterio era el último candidato titular de la lista electoral de Vox en Lardero y para que haya podido acceder al cargo han tenido que dimitir tres concejales y rechazar el nombramiento otras trece personas antes que él. Y aún queda un concejal más por asumir el acta.

