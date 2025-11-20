LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ayto. de Lardero

Saúl Bastida será el segundo concejal de Vox en Lardero, junto a David Monasterio

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:06

Vox ya tiene una segunda persona que asuma el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Lardero. Saúl Bastida, autónomo y empresario de 50 ... años, vecino de la localidad, es la persona que el partido, por libre designación, ha escogido para acompañar a David Monasterio como nuevo edil de Vox. El próximo 26 de noviembre hay un nuevo pleno ordinario en el Consistorio larderano y el partido espera que Saúl Bastida pueda recoger el acta en dicha sesión, para lo que necesita la confirmación de la Administración local.

