Saúl Bastida será el segundo concejal de Vox en Lardero, junto a David Monasterio
Logroño
Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:06
Vox ya tiene una segunda persona que asuma el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Lardero. Saúl Bastida, autónomo y empresario de 50 ... años, vecino de la localidad, es la persona que el partido, por libre designación, ha escogido para acompañar a David Monasterio como nuevo edil de Vox. El próximo 26 de noviembre hay un nuevo pleno ordinario en el Consistorio larderano y el partido espera que Saúl Bastida pueda recoger el acta en dicha sesión, para lo que necesita la confirmación de la Administración local.
Para ello el Ayuntamiento ha tenido que esperar a la renuncia del último de los tres suplentes de la lista electoral municipal de Vox en 2023, después de que dimitieran del cargo de edil tres personas y de que rechazaran el acta trece titulares y los tres suplentes, y que se haga agotado la lista.
