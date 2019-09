Lacalzada compatibilizará su cargo en el Gobierno de La Rioja con la Alcaldía

En la conformación del nuevo Gobierno de La Rioja, José Ángel Lacalzada Esquível, alcalde de Murillo de Río Leza, ha sido nombrado director general de Tributos de la Consejería de Hacienda, cuyo titular es Celso González. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, de 50 años, fue diputado del Parlamento de La Rioja de 2011 a 2019 y ha revalidado la Alcaldía de Murillo este mismo año, después de haberla ostentado en otras cuatro legislaturas (1999-2011 y desde 2015).

José Ángel Lacalzada ha expuesto a Diario LA RIOJA que su intención, por el momento, es compatibilizar los dos cargos, el de alcalde y el de director general de Tributos, si bien reconoce igualmente que lleva muy pocos días en el segundo y que aún es pronto para tomar una decisión definitiva. Lo que también aclara Lacalzada es que no está liberado en el Ayuntamiento de Murillo, por lo que no percibe sueldo alguno por parte del Consistorio.

«Llevo cuatro legislaturas como alcalde, esta es ya la quinta y no he estado liberado nunca. Me he dedicado a mi actividad profesional, en los últimos años he ejercido de profesor asociado en el Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de La Rioja y como asesor fiscal, contable y laboral», indica Lacalzada. En el hipotético caso de que el alcalde de Murillo de Río Leza cediera su cargo, este recaería en uno de los otros cuatro concejales socialistas de la Corporación municipal, a la sazón: Francisco Javier Burgueño Diez, Esther Martínez Ocón, Carlos Pascual Díaz y Sergio Chicote Beltrán; aunque el mejor situado sería el último, quien ejerce de teniente de alcalde.