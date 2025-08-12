Los jóvenes ponen el color y alegría festiva

Cuadrillas de Tudelilla, ayer en el frontón antes de acudir al Ayuntamiento para el inicio de las fiestas.

Las cuadrillas pusieron ayer la nota de color y la alegría en el inicio de las celebraciones de las fiestas patronales en honor a San Roque en Tudelilla. A partir de las 12.30 horas acudieron al frontón municipal con sus diferentes propuestas, más o menos elaboradas, buscando las zonas de sombra en una jornada donde predominó el calor y el intenso sol.

Después de la foto de familia, en las gradas de este recinto, tenía que llevarse a cabo la salida con la charanga, pero esta tuvo un malentendido con las fechas y estaba tocando en Rincón de Soto, así que los disfrazados recorrieron la travesía sin música hasta el Ayuntamiento. Allí también falló el micrófono, pero la gente lo tomó con humor y los actos previos al lanzamiento del cohete continuaron con el anuncio de los ganadores del concurso de disfraces, 'Solán de Cabras con petos azules'. En segundo lugar quedo el grupo de 'Dragones morados' y en tercera posición 'Los loros'.

La alcaldesa, Raquel Bretón, quiso dedicar el cohete a los jóvenes, porque son el alma de la fiesta. También les recordó que el sábado a las 12.30 se celebrará la misa de San Roque y a continuación la procesión, animándoles a acudir para mantener las tradiciones. El concejal de participación y comunicación, responsable de festejos, David Marrodán, hizo saltar a los presentes al grito de 'illa, illa, illa, que vote Tudelilla' y con vítores por San Roque, Tudelilla y España. Acompañado por la alcaldesa, prendió le mecha del cohete que explotó pasadas las 13.30 horas.

Hoy tendrá lugar un encierro de reses bravas a las 19.00 horas y noche temática sobre 'El mundo de la televisión'

Antes, Raquel Bretón entregó los pañuelos festivos en el balcón del Ayuntamiento a cuatro niños nacidos en el último año, desde agosto de 2024 hasta agosto de 2025, inscritos previamente.

La falta de la charanga La Pacheca se suplió con música de ambiente que sonó por los altavoces del Consistorio mientras se lanzaban confetis y globos. Finalmente, los integrantes de Los Cachorros llegaron casi a las dos de la tarde, en representación de La Pacheca, momento en que actuaron para seguir animando las calles de la localidad.

Actos infantiles y vacas, hoy

Para el segundo día festivo se han organizado juegos acuáticos en las piscinas y fiesta de la espuma en el frontón, a las 12.00 y 14.00 horas respectivamente. Los bares de Tudelilla acogerán un campeonato de parchís por la tarde. Las inscripciones cuestan 6 euros por pareja. Y a las 19.00 horas, comenzará el primer encierro de reses bravas, con la ganadería Alfonso Basarte de San Adrián, Navarra.

En el frontón se disputarán las semifinales de frontenis a las 20.15 y en la Plaza del Pilar la Asociación Amigos de Tudelilla ofrecerá una degustación de bocatita de panceta, por 2,50 euros, a partir de las 21.00.

Disco Music 'La Gamola XL' amenizará el baile de las 21.00 y 01.00 horas. Por otro lado, se convoca a los vecinos a participar en la noche temática 'El mundo de la televisión' y a las 02.00 está prevista la exhibición y concurso de disfraces.

