El arqueólogo José María Tejado posa con las tallas elaboradas por su padre y el libro 'Rastros' en la Biblioteca de La Rioja. Miguel Peche

José María Tejado Sebastián

«La cultura de tradición oral, cuando mueran los mayores, desaparecerá»

El arqueólogo riojano ha reeditado el libro 'Rastros. Etnografía de la Sierra', obra de su padre que rescata la memoria agrícola de la desaparecida aldea Pajares (Lumbreras de Cameros)

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:54

Comenta

En 1993 José María Tejado Ceña, antiguo pastor y empleado de Correos hasta su jubilación, publicó el libro 'Rastros. Etnografía de la Sierra', un compendio ... de labores, tradiciones y aperos de labranza de la desaparecida aldea Pajares (Lumbreras de Cameros), derruida para la construcción del embalse. Ahora, 32 años después, su hijo, el arqueólogo y profesor de la Universidad de La Rioja José María Tejado Sebastián, reedita esa obra corregida de la mano de la editorial La Zamarra y con el apoyo del Ayuntamiento de Lumbreras.

