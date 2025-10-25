Peregrinación con sabores de denominación

Ni la ligera lluvia ni la espera por el paso de Arnedillo amilanaron al numeroso público que acudió a la feria.

En un mismo espacio y durante dos días, varios de los quesos más apreciados y deseados por los aficionados a sus sabores. Y por cualquiera que tenga buen paladar. Productos artesanos, de queserías con producciones limitadas, de esos que prácticamente hay que ir al lugar donde se elaboran para poder conseguir llevarlos a tu despensa. Ese lugar donde se reúnen ese puñado de tesoros es el frontón de Munilla desde la tarde del sábado hasta bien cruzado este mediodía dominical.

Esa reunión de productos hechos con mimo y tradición, deseados y de contada producción convierte año tras año las Jornadas del Queso Artesano de Munilla en destino obligado para miles de personas. Entre ellas, desde aficionados confesos a las distintas texturas, sabores y aromas de los diversos quesos hasta curiosos que se acercan a la villa del Alto Cidacos para pasearse entre los puestos de las diecinueve queserías participantes en esta edición, probar alguna porción y, por qué no, echar a la bolsa algún pedazo o queso entero que llevar a la mesa en próximos días.

La escena de peregrinación a la Meca del queso del norte se repitió en la tarde de ayer. Y a pesar de las previsiones e inclemencias climáticas. Porque ya hace años, desde el verano de 2019, que el riesgo de lluvias dejó de ser un peligro para las Jornadas –y para otras actividades organizadas en la villa– gracias a la preciosa cubierta de madera que protege el frontón municipal.

En esta edición, por razones de logística, las jornadas no ofrecen la tabla con porciones de queserías que degustar

Cientos de personas acuden atraídas por la ocasión de encontrar quesos artesanos de producciones limitadas

A lo largo de los pasillos del frontón, desde ayer se disponen las diecinueve queserías de distintas denominaciones de origen de todo el país: las asturianas de D.O. Cabrales y Queso de cabra; la andaluza Queso de Málaga; la cántabra Picón-Bejes-Tresviso; desde Castilla y León Patamulo, Queso de oveja de Palencia, Queso Zamorano, Queso Castellano de Burgos y Queso de Soria; desde Castilla-La Mancha Queso de cabra de Toledo; la extremeña La Serena; la navarra Queso de Vaca, oveja y cabra; la vasca Idiazábal y las riojanas Queso Camerano y Queso de Cabra. Porque, como representantes regionales, participan en esta edición Quesos Celia con su queso fresco de cabra y oveja, Lácteos Martínez con el curado de oveja y de cabra con corteza natural bañada en aceite de oliva, Tres Puentes con su queso de cabra de elaboración tradicional y La Cilla, de Préjano, con queso fresco de cabra.

El público podrá volver a disfrutar de ese ambiente y de los sabores y aromas esta mañana desde las 10.00 hasta las 15.00 horas. De lo que no puede en esta edición, por razones de logística, es de la degustación de una tabla con porciones de las diecinueve queserías participantes. La incertidumbre sobre cuántos visitantes llegarán ante el contratiempo del paso por el desprendimiento de Arnedillo ha sumado para pasar su organización al año que viene. En el que Munilla volverá a ser lugar de peregrinación.

