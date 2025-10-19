LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

S. S. J.
XVIII Jornadas de Artesanía Medieval

Cornago, un lugar que deja huella

El mercado, talleres, degustaciones, luchas y buen ambiente reinó en la segunda cita de estas jornadas

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:09

Comenta

Cornago cerró este domingo la XVIII edición de sus Jornadas de Artesanía Medieval que, un año más, atrajeron a numerosas personas a un lugar ... que conserva el encanto de su pasado con sus calles estrellas y empinadas y, coronando el pueblo, el castillo y la iglesia parroquial.

