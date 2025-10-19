Cornago, un lugar que deja huella
El mercado, talleres, degustaciones, luchas y buen ambiente reinó en la segunda cita de estas jornadas
Domingo, 19 de octubre 2025, 19:09
Cornago cerró este domingo la XVIII edición de sus Jornadas de Artesanía Medieval que, un año más, atrajeron a numerosas personas a un lugar ... que conserva el encanto de su pasado con sus calles estrellas y empinadas y, coronando el pueblo, el castillo y la iglesia parroquial.
El tiempo empeoró respecto al sábado y mermó la asistencia de este domingo. No faltó la animación, el mercado y actividades en el entorno monumental y las plazas de San Gil (novedad), Mayor y Bagar, con más de sesenta puestos, talleres, exhibiciones, personajes de todo tipo, degustaciones, baile, música, luchas e incluso dinosaurios, entre otras propuestas que dejan huella.
