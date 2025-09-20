Jornada de puertas abiertas en el colegio
Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:47
El CEIP Entresotos de Rincón de Soto ha organizado una jornada de puertas abiertas que tendrá lugar el próximo martes, desde las 15.00 hasta las 19.30 horas. De esta manera los vecinos podrán conocer las nuevas instalaciones del centro educativo que se han estrenado este curso 2025-2026 y recibió el día 12 la visita de la reina Letizia para inaugurar el curso escolar a nivel nacional.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.