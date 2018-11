Javier Urra llenó el cine Avenida ayer El psicólogo, experto en educación infantil, presentó su libro 'Déjale crecer. O tu hijo en vez de un árbol fuerte será un bonsái' SANDA SÁINZ Miércoles, 14 noviembre 2018, 09:16

La charla del psicólogo forense, pedagogo, ex defensor del menor en la comunidad autónoma de Madrid, escritor y profesor Javier Urra, experto en educación infantil, despertó ayer en Rincón de Soto y pueblos cercanos gran expectación. Tanto es así que se agotaron las 343 invitaciones (aforo del cine Avenida). Urra publicó en octubre su nuevo libro 'Déjale crecer. O tu hijo en vez de un árbol fuerte será un bonsái« en el que, asegura «se muestra algo más que una crítica a la sobreprotección».

El psicólogo puso sobre la mesa aspectos como que «la violencia de género va a ir a peor y una de las causas es la sobreprotección» o que «los culpables del acoso escolar son los agresores y a veces quien no se da cuenta de lo que acontece. Pero también es verdad que si no fortalecemos a nuestros niños difícilmente sabrán, ya no defenderse físicamente, sino generar un grupo de iguales que le dé una solución».

Explicó que «el suicidio en España ha sido muy bajo comparado con otros países de Europa Central o del Este pero está repuntando mucho entre los jóvenes. Mi criterio es que hacemos a los jóvenes como el cristal, duros pero frágiles. A los niños hay que respetarlos pero no hay que dejarse chantajear. No podemos pretender que sean siempre felices. Hay que fortalecerles para que se comprometan con la vida, para que en lugar de ser tan consumidores sean más ciudadanos».

Urra recordó que ya estuvo en Rincón hace doce años, y agradeció la invitación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento y del colegio y la presencia del director general de salud pública y consumo, Juan Ramón Rábade.