La investidura de Alberto Peso como alcalde de Fuenmayor se aplaza otra vez La edil popular Heras junto al asiento vacío de Peso. :: D.M.A. El reelegido regidor municipal continúa ingresado pero espera ser dado de alta hoy para recoger mañana el bastón de mando DIEGO MARÍN A. Jueves, 20 junio 2019, 10:00

Tampoco será a la tercera. El pleno de investidura convocado el día de ayer para que Alberto Peso Hernaiz recogiera su acta de concejal y el bastón de mando de Fuenmayor fue aplazado por la misma causa por la que lo fue el primero el pasado sábado y por la que se le emplazó al lunes, porque continúa ingresado en el hospital San Pedro de Logroño debido a una «obstrucción intestinal». En la primera sesión de investidura los seis concejales del PP se ausentaron al no poder acudir Alberto Peso por haber sido ingresado, provocando la falta de quórum y el aplazamiento de la sesión al lunes.

El pasado lunes se constituyó la Corporación municipal y se votó al alcalde, que resultó ser, como se esperaba, el popular Peso, pero este, ausente de nuevo por la misma causa, fue emplazado a recoger su acta en un plazo de 48 horas, en un nuevo pleno convocado ayer, a no ser que presentara una causa justificada, y la ha presentado, y es que continúa hospitalizado, por lo que el pleno se volvió a demorar y la nueva fecha es la de mañana viernes a las 13.00 horas en el Ayuntamiento de Fuenmayor.

En la jornada de ayer Peso fue sometido a un TAC, según ha podido saber Diario LA RIOJA, y, afortunadamente, el resultado fue favorable, por lo que el alcalde de Fuenmayor espera poder ser dado de alta hoy y oficializar mañana, por fin, su renovado cargo. «Si no pasa nada, el viernes se producirá la investidura. En principio, los médicos me han dicho que mañana (por hoy) me darán de alta», explicaba ayer Peso desde su habituación en el hospital San Pedro. El regidor municipal electo confesaba tener muchas ganas de salir del hospital ya no solo por una cuestión personal de salud, sino también porque «coincide con todo esto de la investidura y hay muchos nervios».