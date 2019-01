Instalación del retablo y documentación del arcosolio

Tras la retirada del retablo de la capilla, necesario para acometer las obras de emergencia, y la aparición del arcosolio, se ha venido especulando con la posibilidad de que el mismo no volviera a su lugar con el fin de dejar a la vista la piedra, algo que la arquitecta no entraba a valorar. «Esa decisión no depende de mí», señalaba, pero advertía de que «según me han transmitido, lo más probable es que vuelva a su lugar, nosotras documentaremos el arcosolio con sus medidas y fotografías, y el retablo donde mejor está es colocado en su sitio, porque, si no, se puede deteriorar». En ese sentido tienen previsto que se sitúe unos centímetros más adelantado de como estaba, «a fin de dejar una cámara de aire que ayude en la solución del problema de humedades que tiene el muro, que circule el aire».

Asimismo, Elvira Tejedor indicaba que «se ha visto que la parte tapada conserva pintura no policromada, pero como tiene muchos problemas de humedades, retirar el retablo implica dejar a la vista esas pinturas nada interesantes por su estado de conservación, y como esta obra es una obra de consolidación, no es estética, dejarlo a la vista a lo mejor no sería lo más adecuado».