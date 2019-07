Cs insiste en reclamar un cuarto médico para el consultorio de Villamediana

Ciudadanos insiste en la necesidad de incorporar un cuarto médico en el consultorio de Villamediana. A través de una nota de prensa, y a raíz de las concentraciones que se realizan cada miércoles a las 12 horas, la concejala naranja del Ayuntamiento villametrense, Teresa Martínez, ha reclamado que el facultativo «se haga fijo ya», ya que lo considera «indispensable para la buena atención sanitaria». «El cupo de cada médico son 1.500 pacientes y ahora mismo atienden a 1.600», subraya Martínez, y añade que «cuando no hay cuarto médico están obligados a asumir una carga de trabajo aún mayor porque la media plaza del cuarto médico se la tienen que repartir entre ellos. Y ahora en vacaciones es peor». Desde mayo del 2018, recuerda Cs, «el cuarto médico ha sido cubierto merced a sustituciones, pasando por Villamediana más de una docena de médicos», algo que «con un catarro no pasa nada, pero con una enfermedad crónica no hay ningún tipo de seguimiento».