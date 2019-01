La «inocentada» del alcalde de Gallinero de Cameros imitando a Franco

El mensaje

«Españoles todos, un año más me veo obligado a volver para dar un mensaje de Navidad digno y consecuente. España y los españoles están en peligro desde que tuve que abandonaros, pero aún podemos recuperar los logros conseguidos. La gloria de España descansa y descansará siempre en su unidad. Quien contra ella labora, sirve a los propósitos de nuestros enemigos. Por ello, tengo que decir que, terminada victoriosamente nuestra guerra, no acabó con ella nuestra lucha. Yo no puedo ocultaros en este día los peligros que todavía a nuestra patria acechan. Frente a esto, presentamos una guerra sin cuartel a los explotadores de la política, a los engañadores del obrero honrado, a los extranjeros e inmigrantes que directa y solapadamente intentan destruir España. Españoles, ¡Arriba España! ¡Viva España!»