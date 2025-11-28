Infraestructuras licita la construcción de una rotonda en la carretera LR-201

L. L. ochánduri. Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:16 Comenta Compartir

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, ha impulsado la construcción de una rotonda en la carretera autonómica LR-201 con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la funcionalidad en la circulación y la accesibilidad a la localidad de Ochánduri.

El proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses, ha sido licitado por un presupuesto de 308.237,14 euros. En la actualidad, el acceso a Ochánduri se produce a través de la carretera LR-201, mediante una intersección en 'T' con carriles centrales para los giros a izquierda.

El ángulo que forma dicha carretera con la LR-407 hace que las condiciones de maniobra no sean las más adecuadas desde el punto de vista de seguridad vial.