Inestrillas sufre el derrumbe de un edificio en estado de ruina

El casco urbano de Inestrillas sufrió el domingo el derrumbe de un edificio que estaba en situación de ruina y abandonado. El pueblo es una pedanía de Aguilar del Río Alhama, cuya alcaldesa, María Asunción Sáez Arnedo, pone de manifiesto el problema existente en todo el municipio por los inmuebles en mal estado que requieren una intervención.

Ayuntamientos pequeños como el aguilareño no pueden hacer frente a este inconveniente por su elevado coste. En este caso de Inestrillas se intervendrá para que el resto que queda en pie no afecte a la vía pública. También se ha avisado a Iberdrola y Telefónica para que actúen en el cableado que ha quedado colgando y prevenir que se corte el suministro eléctrico y de telefonía.

Próximamente está previsto realizar un inventario de las casas en ruina, que podrían superar la veintena. De buena parte de estas viviendas sus propietarios no están localizados o no se hacen cargo o son herederos de otros herederos que no han aceptado los bienes.

Por otro lado, la alcaldesa añade que la semana pasada cayó un árbol en la ribera del Alhama, cerca de Inestrillas, y afectó al tendido eléctrico y telefónico. También alertó de lo ocurrido a las compañías para que procediesen a su reparación.

Aparcamiento en Aguilar

El Consistorio aguilareño ha terminado la construcción de un aparcamiento para una docena de vehículos junto a la travesía (carretera de Soria). Aquí se hizo cargo de una casa en ruinas el año pasado, la demolió y decidió dar este uso al solar resultante, para beneficio de vecinos y turistas y ante la falta de espacio de estacionamiento.

Tiene una superficie de casi 500 metros cuadrados, se ha instalado una barandilla por seguridad, al quedar en alto una parte y se prensó el terreno. En un futuro podría pavimentarse.