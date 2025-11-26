Improyayas llega este sábado a la sala de cultura de Alesanco

L. L. alesanco. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:16 Comenta Compartir

La compañía Improyayas, nacida en Calahorra y formada por mujeres mayores de 65 años, ofrecerá este sábado una función en la sala de cultura de Alesanco a las 19.30 horas. La representación se basa en la improvisación de estas mujeres sobre el escenario y tendrá la entrada libre hasta completar aforo.

La compañía está formada por 13 mujeres y está dirigida por Javier Martínez-Losa y esta se trata de una actividad organizada dentro del programa 'Aprender' que llevan a cabo Fundación Caja Rioja y Fundación La Caixa.