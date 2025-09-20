LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Igea lleva a cabo una 'Aceleradora de Ideas para el Desarrollo Rural Riojano'

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:47

El Ayuntamiento de Igea ha puesto en marcha el proyecto 'Aceleradora de Ideas para el Desarrollo Rural Riojano', adjudicado a la empresa Ieteam Group, que será ejecutado por Nexio Consulting.

Se trata de un programa para apoyar el emprendimiento de personas mayores de edad en el entorno rural, ofreciendo a cinco proyectos seleccionados treinta horas de mentoría individual, diez horas de formación presencial y la elaboración de un plan estratégico. A través de la web igeaemprende.com se pueden inscribir los proyectos (hasta el 22 de septiembre) ubicados o con impacto en La Rioja. En octubre se realizarán las formaciones, mentorías, planes, presentaciones y clausura.

Esta aceleradora de ideas cuenta con una subvención del Gobierno de La Rioja de 58.540 euros y un presupuesto inicial de 73.175 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas dos personas que vendían droga en su vivienda de Logroño y a domicilio
  2. 2 Tercer día de protesta en el IES Sagasta por el veto al velo
  3. 3 Los consejos de la Policía Nacional para que no te roben en el cohete de San Mateo
  4. 4

    Desde cómo ponerse el pañuelo hasta qué lleva el zurracapote: todo lo que debes saber de San Mateo
  5. 5

    El alguacil, guardián de calles y memorias
  6. 6

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  7. 7 La Rioja mantiene su reivindicación de las Glosas para la exposición de San Millán
  8. 8

    Las infracciones cometidas por menores extranjeros en La Rioja caen casi a la mitad en diez años
  9. 9 Escarlett ya es persona: la jueza de la dana ordena inscribir en el Registro Civil a la víctima 229
  10. 10 Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Igea lleva a cabo una 'Aceleradora de Ideas para el Desarrollo Rural Riojano'