Igea lleva a cabo una 'Aceleradora de Ideas para el Desarrollo Rural Riojano'
Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:47
El Ayuntamiento de Igea ha puesto en marcha el proyecto 'Aceleradora de Ideas para el Desarrollo Rural Riojano', adjudicado a la empresa Ieteam Group, que será ejecutado por Nexio Consulting.
Se trata de un programa para apoyar el emprendimiento de personas mayores de edad en el entorno rural, ofreciendo a cinco proyectos seleccionados treinta horas de mentoría individual, diez horas de formación presencial y la elaboración de un plan estratégico. A través de la web igeaemprende.com se pueden inscribir los proyectos (hasta el 22 de septiembre) ubicados o con impacto en La Rioja. En octubre se realizarán las formaciones, mentorías, planes, presentaciones y clausura.
Esta aceleradora de ideas cuenta con una subvención del Gobierno de La Rioja de 58.540 euros y un presupuesto inicial de 73.175 euros.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.