Igea lleva a cabo una 'Aceleradora de Ideas para el Desarrollo Rural Riojano'

Sábado, 20 de septiembre 2025

El Ayuntamiento de Igea ha puesto en marcha el proyecto 'Aceleradora de Ideas para el Desarrollo Rural Riojano', adjudicado a la empresa Ieteam Group, que será ejecutado por Nexio Consulting.

Se trata de un programa para apoyar el emprendimiento de personas mayores de edad en el entorno rural, ofreciendo a cinco proyectos seleccionados treinta horas de mentoría individual, diez horas de formación presencial y la elaboración de un plan estratégico. A través de la web igeaemprende.com se pueden inscribir los proyectos (hasta el 22 de septiembre) ubicados o con impacto en La Rioja. En octubre se realizarán las formaciones, mentorías, planes, presentaciones y clausura.

Esta aceleradora de ideas cuenta con una subvención del Gobierno de La Rioja de 58.540 euros y un presupuesto inicial de 73.175 euros.