LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sendero con la señal de dirección y panel con la ruta situado junto al puente medieval de Igea. KELTRIS

Igea estrena un sendero circular de 15 kilómetros para disfrutar de la naturaleza

El proyecto ha sido promovido por la Mancomunidad de Desarrollo Turístico del Valle Alhama-Linares

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:09

Comenta

Igea cuenta con un nuevo sendero turístico multiuso en plena Reserva de la Biosfera de La Rioja. Se trata de una ruta circular de 15 ... kilómetros de distancia y 515 metros de desnivel positivo acumulado que pasa por los términos de Fuente Juan Podrida, Cañadillas y Chimino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por realizar tratamientos y administrar sustancias sin titulación en su centro de estética de Logroño
  2. 2 Detenido por saltarse un control, conducir drogado, con la ITV caducada y una orden de búsqueda
  3. 3 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  4. 4

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  5. 5 Estos son los días festivos en los que abrirán los comercios riojanos en 2026
  6. 6

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  8. 8

    Notre Dame: historias de una cafetería de barrio
  9. 9

    El extraño caso de las bicis olvidadas en Calahorra
  10. 10

    Recreos en los que nadie juega solo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Igea estrena un sendero circular de 15 kilómetros para disfrutar de la naturaleza

Igea estrena un sendero circular de 15 kilómetros para disfrutar de la naturaleza