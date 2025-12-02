Igea estrena un sendero circular de 15 kilómetros para disfrutar de la naturaleza

Igea cuenta con un nuevo sendero turístico multiuso en plena Reserva de la Biosfera de La Rioja. Se trata de una ruta circular de 15 ... kilómetros de distancia y 515 metros de desnivel positivo acumulado que pasa por los términos de Fuente Juan Podrida, Cañadillas y Chimino.

Esta iniciativa nace para favorecer el ocio y los hábitos saludables aprovechando los recursos naturales de Igea, ha sido promovida por la Mancomunidad de Desarrollo Turístico del Valle Alhama-Linares y financiada a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Valle Alhama-Linares 'La Senda del Tiempo'. El contrato de redacción del proyecto, obtención de permisos, así como la ejecución del acondicionamiento y la señalización fue adjudicado por 17.171,07 euros (IVA incluido) a Enrico Miracoli Romero de la empresa Keltris Proyectos en la Naturaleza.

El recorrido está recomendado para practicar el senderismo, también para iniciación al trail running y discurre por 10,8 kilómetros de senda y otros 4,2 kilómetros por pista y camino. Dispone de señalización mediante placas con flechas direccionales y está ideada para poder realizarse en ambos sentidos.

El trayecto deja Igea por el puente medieval, donde se ha instalado un panel informativo con las características de la ruta. Por allí se toma el camino de Inistroso bajero siguiendo el curso del río Linares hasta la Fuente Juan Podrida. Desde el citado lugar comienza una subida hasta el pinar de las Cañadillas. Al llegar continúa por pista en la linde entre Igea y Grávalos en dirección al camino Chimino. Por una llamativa cresta se llega hasta el mirador 'Starlight' gravaleño (punto de observación astronómica). Finalmente, se une a la Senda del Tiempo (vía que une los dos citados municipios) al bajar por el barranco de Inestroso, para volver al punto de inicio.

Se trata de una ruta de nivel técnico medio que recupera una antigua senda en desuso que transcurría por la cresta del monte y sirve de separación entre los términos de Igea y Grávalos.