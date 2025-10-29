'Igea Emprende' apoya a seis firmas del medio rural para favorecer su crecimiento

Sanda Sainz Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:12 Comenta Compartir

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, clausuró este miércoles la jornada divulgativa de 'Igea Emprende-Aceleradora de Ideas para el Desarrollo Rural Riojano' en el Centro de Interpretación Paleontológica de Igea.

Osés destacó que «el proyecto nace con el objetivo de impulsar la innovación, el emprendimiento y las nuevas oportunidades empresariales en el medio rural, y contribuir de esta manera a construir el futuro de ilusión y esperanza que merecen todos y cada uno de nuestros pueblos y de las personas que viven en ellos«.

Gracias a 'Igea Emprende' han recibido apoyo y asesoramiento seis empresas. La iniciativa contó con 58.540 euros del programa Proyectos piloto y emblemáticos de dinamización rural para el Reto Demográfico que gestiona la Dirección General de Política Local y Lucha contra la Despoblación. El presupuesto del proyecto, desarrollado por la consultora Nexio Consulting, ha sido de 73.175 euros.

Primero se realizó un proceso de identificación participantes, resultando beneficiarias Sustraia Rural Tech, Neko Escalada, Hidromiel del Pueblo, Hattrick Fútbol Indoor y Jamones Casa Pichón y el emprendedor Jorge Montoya. Pertenecen a los sectores del turismo, la tecnología, el deporte y la alimentación.

Después se elaboró un plan estratégico de negocio personalizado, y se impartieron 40 horas de formación y mentorización adaptada a cada empresa, en aspectos clave como la financiación, comercialización y transformación digital, para asesorarles en su proceso de crecimiento.