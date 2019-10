«Como no hicieron caso, di cuenta a la Fiscalía»

«Tendréis noticias mías», advirtió Juan Pedro Martínez en uno de los últimos plenos a los que asistió, este mismo año, pero en la anterior legislatura. Entonces ya acudía como concejal no adscrito a ningún partido, después de haber sido expulsado en marzo del 2018 del Grupo Municipal Socialista, que entonces gobernaba el Ayuntamiento de Villamediana, y del PSOE de La Rioja por no respetar la disciplina de voto y haber sido sancionado con una multa de 50.000 euros por una infracción urbanística muy grave.

Desde su inculpación y expulsión, Juan Pedro Martínez ha denunciado en varias ocasiones al Consistorio villamentrense sin que ninguna causa llegara a materializarse como esta, en la que acusa a nueve concejales de la anterior Corporación, al exalcalde Tomás Santolaya, a la interventora y a la secretaria municipal de un presunto delito de prevaricación y malversación.

Consultado por este periódico, Juan Pedro Martínez ha explicado que puso en conocimiento de la Alcaldía «la irregularidad de aprobar un pago que no estaba documentado ni fijado de antemano y que podría vulnerar la Ley de Contratos del Sector Público». «Fueron 115.000 euros, pero quedaba en manos del abogado que fuera cualquier cosa, por ejemplo, 1 millón de euros que, según la alcaldesa, el Pleno y los técnicos, habría que haber pagado de cualquier modo. Eso no es de recibo», declara Juan Pedro Martínez, y añade que, «como no hicieron caso de mi escrito, di cuenta del mismo a la Fiscalía, que por lo visto aprecia presuntos delitos de malversación, administración desleal y prevaricación; y ha sido el fiscal el que se querella ante el Juzgado».

«Por tanto, los interesados en informar y en desinformar ya saben a dónde acudir para tener detalle de la denuncia», expone el ex concejal. Eso sí, al cuestionarle por qué denunció estos hechos en diciembre del 2018, después de haber sido expulsado del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Villamediana y del PSOE de La Rioja, y no antes, responde: «No tengo nada más que decir».